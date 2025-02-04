В Раде ратифицировали соглашение между Украиной и Британией о кредитной поддержке на 2 млрд фунтов для обороны

В Верховной Раде ратифицировали соглашение между правительством Украины и Великобритании для развития оборонных возможностей нашей страны. В рамках соглашения предусмотрено выделение кредитной поддержки на сумму на 2 млрд фунтов.

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Соответствующий проект закона поддержали 245 народных избранников. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

В рамках соглашения, Британия планирует предоставить Украине кредиты на общую сумму 2 млрд фунтов. При этом сумма кредита может быть увеличена исключительно по решению британской стороны.

Согласно проекту закона №0300 от 31 января 2025 года, законопроект о ратификации соглашения между украинским и британским правительством позволит выполнить внутригосударственную процедуру, связанную со вступлением в силу этого соглашения, что в свою очередь позволит развивать проекты в области противовоздушной обороны и содержании военной техники путем организации ее ремонта и обслуживания в Украине.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что ратификация соглашения позволит создать совместные с британской стороной проекты по развитию возможностей противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Документ регламентирует сотрудничество государств в оборонной сфере.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон ведут переговоры относительно отправки британских и французских войск в Украину.

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