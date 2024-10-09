В Раде поддержали в первом чтении законопроект о соглашении со следствием: что предусматривает

Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении новый законопроект № 12039 о соглашениях со следствием в производствах по коррупционным правонарушениям. Обновленную версию законодательных нововведений одобрили в САП и НАБУ.

Видео дня

Голосование состоялось утром в среду, 9 октября. Проект приняли за основу 268 парламентариев. Об этом сообщил представитель "Голоса" в ВР Украины Ярослав Железняк, поделившись подробностями в Telegram-канале.

"Законопроект не голосовали сразу в целом, так как в зале были оговорки по этому поводу от двух фракций", – написал он.

Железняк объяснил суть законопроекта № 12039:

▪️ вводится новая статья, позволяющая в случае сотрудничества со следствием через разоблачение соучастников и возмещение вреда назначать меньший срок заключения (например, пять вместо восьми лет);

▪️ при этом суд сможет определить как дополнительное наказание достаточно большой штраф – 102 миллиона гривен максимум за особо тяжкое преступление, более 4 миллионов гривен за тяжкое преступление;

▪️ также суд сможет в таких случаях конфисковать имущество фигуранта, если этот вид наказания будет согласован;

▪️ этот инструмент нельзя будет применять по общему правилу к организаторам схем (за исключением случая, что такой организатор разоблачит другого организатора);

▪️ в случае, когда речь идет о преступлениях меньшей тяжести и если это не большие схемы без соучастников, то уменьшенное заключение сможет получить фигурант, который полностью возмещает ущерб, платит штраф и может получить дополнительно конфискацию.

Напомним: законопроект № 12039 разработали после скандала с его "предшественником", проектом закона № 11340. Последний вызвал волну возмущения: украинцы сочли, что он позволит коррупционерам откупиться за содеянное и не понести наказание.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Национальное агентство по предотвращению коррупции впервые выплатило вознаграждение разоблачителю коррупции в сумме 1,68 миллиона гривен. Деньги получил действующий военнослужащий, экс-директор департамента внутреннего аудита Министерства обороны Андрей Бойко. Он разоблачил преступление бывшего главы управления МО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!