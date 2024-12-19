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Блог | В ожидании Келлога, или Ревизор-2025
Итак, в январе к нам едет Келлог. Будущий спецтрамп по Украине и мордору. Не столько, как поясняют, ради переговоров, сколько "для выяснения фактов".
Поговаривают, что это нам будет в одном лице и Антикоррупционный суд, и НАБУ, и НАПК, и САП, и ГБР, и БЭБ.
Вот приедет Келлог, Келлог нас рассудит.
Так что многим есть смысл перефразировать классика, которого совершенно несправедливо почему-то считают российским (хотя и Тарас Бульба, и Миргород, и Диканька — это Украина):
"Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие: к нам едет Келлог".
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