В Кремле назвали 'лучшую локацию' для переговоров Путина, Трампа и Зеленского

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что для РФ лучшим местом для переговоров был бы Минск. Он оценил готовность Украины к дипломатическому процессу "положительно", однако заявил, что Киев еще не отменил запрета на переговоры с Москвой.

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Такое заявление Песков озвучил в комментарии российским пропагандистам 5 марта. Его попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа во время обращения к Конгрессу о том, что он получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского.

В этом письме, по словам Трампа, украинский лидер заявил о готовности подписать соглашение о полезных ископаемых, сесть за стол переговоров и как можно скорее достигнуть стойкого мира.

Песков заявил, что в Кремле к этой новости относятся "положительно".

"Положительно. Вопрос, с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", – заявил он.

С его слов, возможность провести встречу Трампа, Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в Минске пока никак не обсуждалась.

Однако для РФ беларуская столица была бы лучшей переговорной локацией, заявил спикер Кремля.

"Это (Беларусь. – Ред.) наш главный союзник. Поэтому для нас это лучшее место для переговоров", – сказал он.