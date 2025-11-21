В Европе обеспокоены слухами о мирном плане Трампа для Украины: опасными считают несколько пунктов – WSJ

Европейские чиновники резко раскритиковали мирный план по прекращению войны в Украине, который предложили Соединенные Штаты Америки. Правительства европейских стран считают, что упомянутое предложение может быть слишком благоприятным для страны-агрессора России и предусматривать территориальные уступки со стороны Украины, что они категорически отвергают.

Видео дня

Как пишет The Wall Street Journal, в Европе выступили против американской позиции по прекращению российско-украинской войны. Чиновники отмечают, что любой мирный план не должен завершаться капитуляцией Украины и должен быть согласован с Киевом. Представители ЕС заявили, что им снова приходится выполнять роль посредников в Вашингтоне, пытаясь сдержать администрацию Дональда Трампа от решений, которые они считают слишком выгодными для России.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, чтолюбой мирный документ нуждается в поддержке Украины и европейцев, которые уже ввели масштабные санкции против Москвы. Она напомнила, что в российско-украинской войне есть "один агрессор и одна жертва", а ЕС не видит никаких уступок со стороны России.

По словам чиновников, администрация американского лидера делает попытки во второй раз использовать метод, который применяла в Газе. Речь идет о разработке многопунктного плана и принуждении враждующих сторон принять предложенные условия.

Европейские чиновники не участвовали в подготовке документа. Они до сих пор не получили официальной информации о содержании документа, что только усиливает их обеспокоенность – отмечает WSJ.

Что известно о мирном плане Трампа

По словам американских чиновников, в плане изложено 28 пунктов, которые предусматривают значительные уступки Украины, в частности отказ от части территорий и требований по размещению миротворческих сил.

Известно, что разработку плана вели негласно госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф. Причем у американского лидера утверждают, что учли позиции и Украины, и страны-агрессора России, поэтому в США надеются, что предложение будет приемлемым обеим сторонам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что по данным СМИ, во всех обнародованных деталях этого "плана" перечисляются только уступки Украины и не упоминается ни одна из уступок страны-агрессора. Так, стало известно еще два ключевых требования, на которые наша страна якобы должна согласиться, – это отмена санкций против РФ и остановка всех расследований военных преступлений захватчиков. А еще нашему государству предлагают ограничить численность собственной армии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсудит мирный план по Украине со своим американским коллегой Дональдом Трампом уже на следующей неделе. Диалог состоится в телефонном режиме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!