Прошел один год и сто двадцать пять дней войны. На фронте, судя по картам ISW, ВСУ практически полностью срезали Времевский выступ.

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Но вот захват Берховки так и не состоялся. Зато опять есть небольшое продвижение на юге от Бахмута, в районе Курдюмовки и украинские солдаты дерутся уже на ее окраине.

Отдельное удовольствие наблюдать за расширением плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра у Антоновского моста. Кажется мне или это на самом деле так, но сегодня он опять стал чуть толще.

Впрочем, главное, что он есть и уже три дня россияне ничего не могут с ним сделать. Если плацдарм удерживается уже три дня, значит он Залужному очень нужен, верно? И значит российские генералы понимают это? И все равно не могут выгнать врага обратно на правый берег!

Сегодня вполне серьезное издание Фонтанка.ру написало, что Пригожина видели в Питере. И даже опубликовало для верности фотографию гуляющего по Питеру человека, похожего на Пригожина. Его лицо было прикрыто медицинской маской.

Не знаю, что бы это могло значить. Но вполне возможно, что Путин прав и "музыкантов" действительно использовали вслепую, для того, чтобы был легальный повод с ними расправиться (иначе как можно репрессировать "героев Артемовска"?). А тут нате вам: мятежники, бунтовщики, расстрелять - не расстрелять, а уж прикрыть этот шалман сам Бог велел.

Заодно, кстати, выявить тех армейских генералов, кто им сочувствует и готов присоединиться к мятежу. Недаром ведь уже второй день ходят слухи об аресте генерала Суровикина. Типичная кэгэбэшная разводка с внедренным провокатором (Пригожиным).

Видите какую услугу оказал Путину Пригожин: и дал властям повод ликвидировать ЧВК "Вагнер", и заодно нелояльных генералов выявил. Чистая крыса.

Надеюсь правильные люди среди з/к уже поняли что к чему и готовят предъяву дяде Жене "за пацанов". Если это не так, то Пригожин должен прийти на разбор полетов и ответить правильным людям на все вопросы. А иначе… Впрочем, вы и сами знаете, что будет иначе.

Что еще сегодня было важного? В Киев, в составе делегации, приехала Грета Тунберг. Не знаю способна ли она еще как пять лет назад поднимать малолеток на какой-нибудь экологический кипиш, но она утверждает, что будет пытаться это сделать по поводу экологических последствий взрыва Каховской дамбы и вообще - войны в Украине.

Если это у нее выйдет, то можно надеяться, что Украине удастся получить много частных денег на борьбу с экологическими последствиями этой войны.

Еще вчера Путин опять целовал детей, а сегодня - рисовал. И то и другое у него всегда получается как-то донельзя пошло и неприлично. Но он, тем не менее, не перестает этого делать. Видимо некому ему сказать, как это выглядит на самом деле. Вот он и упивается произведенным эффектом, принимая недоумение за восхищение….

WSJ пишет, что США близки в тому, чтобы принять, наконец, решение о передаче Украине дальнобойных (300 км) ракет ATACMS. Если это решение будет принято, то возможности ВСУ по разрушению российский логистики резко возрастут.

Президент Литвы Науседа сообщил, что его страна приобрела для Украины две пусковые установки ЗРК NASAMS. Они прибудут в Украину через три месяца.

А еще сегодня исполнилось 40 лет моему товарищу Илье Яшину. Он сидит в тюрьме за то, что войну назвал войной, Путина преступником и организатором агрессии, требовал немедленного прекращения этой бессмысленной войны и вывода российских войск.

Я (в отличие от Путина) никогда не утверждал, что украинской нации не существует. Разумеется она есть: глупо отрицать очевидные вещи. Но нынешняя война не между русскими и украинцами: и с той и с другой стороны есть и этнические русские и этнические украинцы. Нынешняя война, это война свободных людей и рабов.

И Яшин - яркий пример свободного человека. И он с нами, даже сидя за решеткой. Он тоже ведет свою войну. И мы видим эту его борьбу. Сил тебе Илья. С днем рождения! Россия будет свободной!

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!