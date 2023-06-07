Подрыв рашистами машинного отделения и плотины Каховской ГЭС около 3 часов утра 6 июня в один момент обнулил все инициативы по переговорам Индонезии, Китая и Франции, а также усилия ищущих их групп в Кремле, появившиеся накануне.

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В процессе разносторонних переговорах, идущих вокруг российско-украинской войны, интересны заявления, звучавшие 3 и 4 июня из Москвы и с конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

В Москве кремлёвский рупор ТАСС, а вслед за ним и другие официозные СМИ два дня разгоняли нарезку из интервью пескова. Главный его посыл – Москва хочет переговоров, но Запад их не хочет, а в Украине переговоры запрещены на законодательном уровне. Песков утверждал: "путин открыт к любым контактам, с тем чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция. Если это будет возможно, это будет предпочтительно к обсуждению".

Интересно, что песков дал это интервью зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "россия 1". Официозней не бывает, а у зарубина эксклюзивный патент на беседы с путиным. Но песков дал интервью на ногах, стоя в коридоре, а не сидя в кабинете, что было бы приличней и логичней. Получилось, зарубин поймал пескова в пустом коридоре или забил ему там "стрелку" и интервьюировал.

Выбор места не случае. Если отбросить муть формулировок пескова, то он заявил, что Москва готова к переговорам с кем угодно, хоть с Индонезией, хоть с Сенегалом, и готова идти на серьёзные уступки вплоть до вывода войск из Украины. Разумеется, если Сенегал или Индонезия дадут гарантии, что от РФ не будут требовать выдачи виновников войны и репараций, и тема российской интервенции будет закрыта без разбора её этического аспекта. Так сказать, просто немножечко повоевали, с кем не бывает. Формулировка пескова о целях спецво, которые можно достичь другими способами, а не войной, указывала, Кремлю будет достаточно, если Украина письменно обязуется никогда не вступать в НАТО, а НАТО даст письменное обязательство никогда её не принимать. Москва уже согласна на милитаризацию Украины и готова забыть о "денацификации".

Интервью пескова было публичным сигналом о готовности достаточно круто развернуть политику РФ с перспективной новой "перезагрузки" отношений как после войны с Грузией в обмен на это. Песков не мог сказать это прямым текстом и маскировал в формулировках, но их смысл вполне прозрачен – некая группировка в Кремле активно искала способ выйти из войны с минимальными потерями и максимальным сохранение морды лица. Она и поручила сделать пескову такое публичное заявление, так как путин персонаж списанный. С ним ни о какой "перезагрузке" после ордера МУС на арест говорить нельзя, так как это будет потерей лица для ЕС и США. В Кремле это поняли после проведения в западных СМИ и непублично зондажа такого варианта. Результатом зондажа было – путин должен быть в Гааге или на кладбище.

По этой причине заявление делал песком, а не путин. Если бы песков сделал его, сидя в рабочем кабинете, то для бюрократии РФ это стало бы сигналом – программа на "россии 1" скоро будет называться "Москва. Кремль. Песков". Во избежание этого пескова отправили в коридор делать судьбоносные заявления и рассказывать, сколько времени и на что тратил путин. Местничество на Московии это святое. Выкорчевать его не смогли ни царица Софья, ни большевики. Поэтому западные политологи читали как открытую книгу расстановку член политбюро ЦК КПСС на трибуне мавзолея.

В числе практических шагов этой группы Кремля к переговорам и "перезагрузке" можно отметить и всплеск его агентуры в Украине по агитации за выборы. Политтехнолог Сергей Гайдай, работавший на выборах в РФ и в Украине, начал агрессивно агитировать за электронное голосование. У Гайдая есть своя "фишка" – он любит заходить на протестный электорат. Например, ловля киевлян на "Гак", работа с "оппозиционеркой" Хакамадой или с "Европейской партией Украины" Катеринчука. Грандиозных результатов не добивается, но проходной барьер его клиенты преодолевают, стартуя с нуля. Если Гайдай активизировался и агрессивен, значит у него появился денежный заказчик.

Шарий неожиданно резко сменил пластинку и сказал, что все эти годы был неправ, когда говорил: "Надо присоединиться к РФ, так как дороги плохие, в судах коррупция и т.п.". Теперь говорит, что присоединяться к РФ нельзя, но ненавидеть россиян – это плохо. Шария и его партию на выборы не пустят, но в качестве агитплощадки его блог и Ютуб-канал на них работать будут. Кого будет поддерживать там шарий понятно. Интересны слова Александра Мартыненко, главреда Интерфакс-Украина, одного из колониальных изданий, таких как РБК-Украина, "Комсомольская правда в Украине" и т.п. Он назвал "недооцененным политиком" Юлию Тимошенко и тоже готовится к выборам. Мартыненко может иметь любое мнение об о всём на свете, но зарплату получает от Москвы.

В Кремле готовились к выборам в Украине и предлагали поддержку на них Зеленскому в обмен на начало официальных переговоров с кем-то из РФ, если закон запрещает вести их с путиным. Гайдай уже начал отрабатывать "финскую" схему Сталина – Порошенко и полк "Азов" – это "нацисты" и должны сидеть в тюрьме по программе "денацификации", а те, кто их посадит будут "киевскими партнёрами" Москвы.

Но через три дня обрушение Каховской плотины всё это и слова пескова перечеркнуло или поставило на долгую паузу. Переговоры стали невозможны, а вероятность исключения РФ из ООН резко выросла.

В этой же ситуации оказался 6 июня и мирный план Индонезии, озвученный в Сингапуре. Теперь Индонезии надо высказаться об уничтожении рашистами Каховской ГЭС и лишь после этого можно обсуждать её инициативы по завершению войны. Индонезийский план появился не вдруг. В прошлом году 29 июня президент Индонезии Джоко Видодо приезжал в Киев к Зеленскому с предложением посреднических услуг в переговорах с Москвой. Это был первый визит главы Индонезии в Украину за всё время двусторонних отношений. После него Видодо поехал в Москву, где передал путину письмо от Зеленского, содержание которого до сих пор неизвестно. Логично, что оно касалось условий прекращения войны, а не условий проката в РФ сериалов "Сваты" и "Слуга народа". Осенью 2022 г. Видодо принимал на Бали саммит G20 и позволил лаврову присутствовать и выступить на нём. Весной 2023 г. на Бали уже обсуждали тему ограничения въезда на этот курорт туристов из РФ.

Так что, появление индонезийского плана вполне естественно и с ним можно согласиться с одной лишь поправкой. Он будет абсолютно уместен, когда линия фронта сместится ближе к Москве. Тогда никто не будет против размещения в Калужской области индонезийских войск в качестве миротворцев ООН и проведения референдумов на спорных территориях Брянской и Белгородской областей. Но пока ждём реакции Индонезии на уничтожение Каховской ГЭС и вызванной этим катастрофой.

В той же ситуации оказался и китайский мирный план. В Сингапуре военный министр КНР всячески убеждал Алексея Резникова, что Китай предлагает Украине "все возможные средства" для прекращения войны. Вечером 5 июня МИД Китая с гордостью сообщил об очень плодотворной телефонной беседе Ван И, отвечающим в партии за внешнюю политику, с Эммануэлем Бонне, советником Макрона. МИД Китая не скупился на похвалы Франции и Макрону. Назвал приезд Макрона в Пекин в апреле таким, который "позволил достичь ряда стратегических консенсусов". Указал три из них – достижение консенсуса о сотрудничестве между Севером и Югом, признание Францией гегемонии Китая в группе "Юг", и их согласии совместно остановить российско-украинскую войну. Сохранение третьего консенсуса теперь находится в прямой зависимости от реакции Китая на преступление россиян, приведшее к Каховской трагедии.

Есть два варианта причин уничтожения рашистами Каховской ГЭС – случайный и преднамеренный. Фото и видео взрыва на плотине нет, притом, что она находилась под круглосуточным наблюдением как ВСУ, так и оккупантов. Тем более нет видео мифического обстрела её ВСУ, экстренно сочинённого Москвой. По этой причине Анна Маляр от имени Генштаба ВСУ и заявила, что взрыв мог быть произведен в теле самой плотины. Такой взрыв мог быть совершён преднамеренно или случайно из-за детонации мин, которые оккупанты особенно активно крепили к телу плотины осенью 2022 г. при отступлении с правобережья Херсонской области.

Их непроизвольная детонация могла быть вызвана повышением уровня воды у плотины до максимума. Видео однозначно показывают: вода была накоплена до максимального уровня и, возможно, превышала его. Факт максимального накопления воды признал даже МИД РФ в своём заявлении 6 июня после обрушения плотины, но лживо обвинил в нём власти Украины, якобы спускавшие много воды сверху, с пропуском которой якобы не справлялись шлюзы Каховской ГЭС. В реальности это типичное русское враньё от службы лаврова. Воду можно было без проблем спускать, но оккупанты сознательно копили её запредельно, чтобы резко сбросить в случае переправы ВСУ через Днепр ниже Каховки при наступлении.

Рашисты абсолютно сознательно готовились устроить такое затопление в момент перед наступлением ВСУ или во время него. Поэтому первые сообщения оккупационных властей и пресловутых "военкоров" были исполнены радости – по плану спускаем воду, она смывает украинских военных, а доблестная росармия добивает их с дронов и артиллерией, отражая наступление. Но вскоре из Москвы им пришло указание прекратить щебетать, так как всё идёт совсем не по плану.

Возможны три варианта – какая-то часть мин в теле плотины сдетонировала без указа из Москвы, разведка опять прокололась и наступления ВСУ утром не произошло, и начальники поняли, что зря взорвали плотину, или одна рука Москвы взорвала её без ведома другой руки и головного мозга. Случайную детонацию мин из-за выросшего уровня воды, ржавления их крепежа и течений у шлюзов совсем исключить нельзя. Однако ответственность за это лежит только на оккупантах и ни на ком другом. Вода и природа не виноваты в том, что россияне дегенераты.

Но вариант преднамеренного подрыва более реалистичен. Его могла произвести та группа в Кремле, которая против похорон путина и переговоров, а хочет войны до последнего бурята и прочих россиянцев независимо от разреза у них глаз и формы черепа. Подрывом плотины они сделали невозможными любые переговоры и "перезагрузку" в формате песков и кремль без путина. Они также продемонстрировали, что готовы взорвать если не атомную бомбу, то плотину и устроить техногенную катастрофу сравнимую по масштабам и продолжительности последствий с ядерным взрывом. Оросительная система на юге Украину убита, энергетика потеряла Каховскую ГЭС и де-факто Запорожскую АЭС. Оккупированные части Херсонской и Запорожской областей фактически отключены от энергосистемы Украины и электричество в них может поступать только из РФ или вырабатываться на местных ТЭЦ.

Подтверждением того, что уничтожение Каховской ГЭС было сознательным актом РФ служат также два обстрела аммиакопровода в Харьковской области имевшие место 5 и 6 июня. Того самого аммиакопровода из Тольятти в Одессу, включение которого Москва полгода выставляет в качестве условия продления "зерновой сделки". Это сложно назвать иначе как выстрелом себе в ногу, очень похожим на подрыв "Северного потока" с целью заморозить Европу и испытать на прочность её население.

В этой ситуации для Украины, пока ООН и необременённые совестью и умом страны будут собираться с мыслями, что делать с РФ, логично отказаться соблюдать в отношении её Женевские и другие конвенции. Договорённости между людьми не могут распространяться на биороботов и выродков рода человеческого. Россиян следует вычеркнуть из списка людей.