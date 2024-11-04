С украинцами за границей нужно работать, прилагая все усилия к сохранению их связей с Украиной. Именно такой вывод Украина должна сделать по результатам выборов президента и референдума по евроинтеграции в Молдове. Ведь именно голоса граждан Молдовы за границей и обеспечили в конце концов сохранение курса страны на сближение с Евросоюзом и путь от москвы.

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Для країни наші люди мають цінність, де б вони не знаходилися. У Запоріжжі чи Вроцлаві, та Берліні, не має значення де, всі громадяни України повинні відчувати, що держава їх не кидає напризволяще і допомагає їм не втратити зв’язок з батьківщиною. Так, вони мають кардинально різні проблеми в житті, але це не знімає з влади обов’язку бути готовою допомагати у вирішенні різних проблем. Соціологія свідчить, що українське суспільство не ділить саме себе на сорти залежно від тих, хто поїхав і хто лишився. Тому будь-які розколи відбуваються лише в уяві владних посадовців.

Об’єднання розкиданих війною по світу українців в єдине українське суспільство –один з найважливіших викликів нашої країни. Ситуація з Молдовою лише додатково продемонструвала, що це має значення не лише з точки зору економіки, але й з точки зору формування вектору розвитку країни на роки вперед. Очевидно, що займатися такими речами треба концентровано оскільки державна політика не може бути ефективною, якщо нею займаються всі одночасно без взаємної координації. Саме для цього я з колегами зареєстрував декілька місяців тому свій законопроект про державну політику в сфері демографії. Щиро сподіваюся, що колеги депутати підтримають його і він стане законом найближчим часом.