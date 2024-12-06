Выживание независимой суверенной Украины пока что зависит исключительно от того, сможет ли она выполнять указания новоизбранного президента Главной страны мира тщательно и внимательно, а также насколько удачными и приемлемыми для будущего руководства Соединённых Штатов окажутся её уточняющие встречные дополнительные предложения.

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По крайней мере, когда мы говорим "переговоры" по поводу общения украинских полномочных представителей с новой американской администрацией, следует иметь в виду именно это, а не что-то другое, категорически не злоупотребляя терминами "неприемлемо", "красные линии", "требуем", "территориальная целостность", "границы 1991-го года", "НАТО" и так далее.

В то же время термин "гарантии" можно употреблять неограниченно, используя множество его разнообразных значений.

Выражения "заверение", "меморандум", "рассмотрит Конгресс" — воспринимать с осторожностью.

Кстати, когда премьер Канады высказал пожелания, которые Новоизбранный воспринял как излишние, Трамп предложил его стране стать 51-м штатом США, а ему лично — его губернатором (численность населения Канады примерно такая же, как Калифорнии), но нам такого не предложат.