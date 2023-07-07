Украина вступит в НАТО: Павел заверил Зеленского, что это в интересах Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что уверен в будущем приобретении Украиной статуса члена Североатлантического альянса. Если наше государства вступит в НАТО, это будет в интересах и самой Чехии.

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Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 6 июля. Как известно, украинский лидер провел в Праге переговоры с чешским коллегой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По убеждению Павела, Украина станет членом НАТО после завершения войны, начатой страной-агрессором Россией.

"Украина после завершения войны вступит в НАТО. Это в наших интересах", – сказал Павел.

Также президент Чехии, который также является экс-главой Военного комитета НАТО, признал, что членство в Альянсе, а также в Европейском союзе не является автоматическим. Для этого нужно провести реформы и соответствовать необходимым критериям.

Павел также отметил, что Россия не такая сильная, какой пытается казаться, и пообещал Украине поддержку в дальнейшем.

Все подробности поездки Зеленского в Чехию и переговоров с Павелом, читайте в материале.

А в рамках поездки в Болгарию Зеленский встретился с премьер-министром Николаем Денковым и с президентом Руменом Радевым. Темами переговоров, в частности, стали оборонное сотрудничество, украинская формула мира и общие возможности в Черноморском регионе. В ходе визита также была заключена совместная декларация о поддержке членства Украины в НАТО.

Ранее стало известно, что глава украинского государства призвал президента Штатов Джо Байдена пригласить Украину в НАТО до окончания войны с Россией. Украинский лидер заявил, что это очень важно сделать именно сейчас.

Даже если членство произойдет только после войны, приглашение Киев уже должен получить.

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина надеется получить конкретные решения относительно интеграции в Альянс, а также гарантии безопасности на время до вступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Украина сможет вступить в НАТО по сценарию Финляндии и Швеции.