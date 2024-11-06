'Украина – ваш надежный союзник': Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп провел очень эффективную кампанию и смог убедительно доказать свое лидерство в США. Его президентство может помочь Украине положить конец захватнической войне России.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, поздравив Трампа с победой.

"Это была блестящая кампания, очень конкурентная, и, в итоге, эффективная. Вы смогли убедительно доказать свое лидерство и стратегическое видение, избранное сегодня американским народом. Однако в нем также нуждаются и все союзники Вашингтона в мире", – написал Порошенко в соцсетях.

"Надеюсь, что при Вашем президентстве мы сможем положить конец захватнической войне России против Украины и всего Свободного мира. Сможем послать однозначный сигнал всем силам, которые не живут по правилам добрососедства, уважения к суверенитету и территориальной целостности других государств. Кто не уважает право выбора ни в международных отношениях, ни у себя дома", – отмечает пятый президент.

"Украина – ваш надежный союзник в этой исторической миссии. Убежден, что наша поддержка со стороны Соединенных Штатов будет продолжать расти на основе жесткой двухпартийности. А отношения стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном будут и дальше укрепляться в интересах мира, безопасности и стабильности в мире, основанном на правилах, а не силе", – пишет Порошенко.

"Благодаря усилиям и помощи всех предыдущих администраций США, начиная с 2014 года, мы все сегодня значительно сильнее, трансатлантический мир более консолидирован, а наша общая победа более близка. С возвращением, Дональд!", – написал Порошенко.

Как известно, во время президентской каденции Петр Порошенко неоднократно встречался с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. В 2017 году США приняли решение о предоставлении Украине летального оружия в качестве военной помощи, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. В 2018 году Украина получила 37 пусковых установок и 210 ракет Javelin, а также станции контрбатарейной борьбы. В сентябре 2018 Украина получила от США первые катера "Айленд". Администрация Трампа санкционировала поставки Украине снайперских винтовок и сопутствующего оборудования на сумму 41,5 млн долларов.