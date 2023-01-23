Украина стала щитом для союзников от варварства РФ: Порошенко в Брюсселе призвал ускорить рассмотрение заявки на членство в НАТО

Петр Порошенко во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО с участием Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе призвал ускорить рассмотрение заявки Украины на членство в Альянсе.

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Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

"Сегодня в Брюсселе выразил слова искренней благодарности Альянсу и странам-членам за мощную военную и политическую помощь Украине. Наше государство превратилось в сверхпрочный надежный щит защиты союзников от варварства России и за последний год уже на поле боя доказало свою готовность к членству в Альянсе", – написал пятый президент.

"Обратил внимание Генерального секретаря НАТО на необходимость ускорения рассмотрения официального заявления Украины о присоединении к Альянсу. Без Украины этот трансатлантический проект так и не будет завершен. В то же время с Украиной НАТО станет и сильнее, и безопаснее, и авторитетнее не только в регионе, но и в мире", – убежден Порошенко.

Он отмечает, что в Украине рассчитывают на стратегическую дальновидность и действительно амбициозные решения во время очередного саммита НАТО в Вильнюсе в этом году.

"Также мы говорили о поставках бронетехники и истребителей для ВСУ. Он отметил, что новое наступательное вооружение должно быть поставлено для ВСУ в январе-феврале, прежде чем россия использует новую волну мобилизации", – отметил Порошенко.

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