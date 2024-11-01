'Украина нуждается в этом для самозащиты': Канада убеждает другие государства разрешить дальнобойные удары по территории России

Канада пытается убедить другие государства в необходимости предоставить Украине разрешение бить дальнобойным оружием по военным целям в России. Там подчеркнули, что это необходимо украинцам для самозащиты.

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В частности, об этом заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли в Монреале. Как передает Radio-Canada Info, там состоялась конференция относительно Формулы мира.

"Мы одобряем применение Украиной дальнобойного оружия по целям на территории России, поскольку Украина нуждается в этом для самозащиты. Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию", – сказала она.

Представитель канадского правительства подтвердила решительную и коллективную приверженность поддержке Украины, а также углублению диалога по безопасности в Арктике и прекращению насилия в Газе – "ради достижения справедливого, устойчивого мира".

Перед конференцией Мелани Жоли встретилась с украинским коллегой – министром иностранных дел Андреем Сибигой.

"Я еще раз подтвердила непреклонную поддержку Канадой Украины и ее храброго народа в этой несправедливой войне. Вместе мы будем твердо стоять на своем обязательстве помочь украинцам добиться победы и свободы", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Канады объявило о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 64,8 миллиона канадских долларов ($47 млн). В него войдут стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.

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