Украина могла вступить в НАТО еще в 2006 году: Пайфер объяснил, что помешало

Украина могла вступить в НАТО еще в 2006 году. На тот момент Россия по каким-то причинам не препятствовала этому так яростно, как два года спустя, в 2008-м.

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Тогдашний президент Украины Виктор Ющенко настаивал на получении плана действий по членству, а глава правительства, Виктор Янукович, возражал. Об этом заявил Стив Пайфер, помощник госсекретаря США по Европе в 2000-2004 годах в проекте ТСН "USA-UA: Секретные файлы Белого дома".

По его словам, до 2008 года, когда Россия начала громко протестовать против вступления Украины в НАТО, наше государство имело все шансы стать членом альянса.

"С одной стороны был президент Украины, который говорил – я хочу план действий по членству, а с другой – премьер-министр, который говорил – нет. По моему мнению, если бы Виктор Янукович поддержал план действий по членству в НАТО, это вполне могло бы произойти в 2006 году, потому что на тот момент Россия по каким-то причинам протестовала не столь громко, как это было в 2008 году", – сказал Пайфер.

Путь к сближению с НАТО Украина начала практически сразу после провозглашения независимости. Так, уже в 1992 году президент Леонид Кравчук посетил штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе, а через два года, в 1994-м, Украина первой среди постсоветских государств заключила договор с НАТО в рамках инициативы "Партнерство ради мира".

Напомним, ранее были обнародованы результаты опроса, согласно которым более 80% украинцев на референдуме поддержали бы вступление в ЕС и НАТО.

В то же время, издание Politico написало, что против приглашения Украины выступают семь стран: США, Германия, Бельгия, Испания, Венгрия, Словакия и Словения. В Офисе президента Украины заявили, что эта информация "не соответствует действительности".

Между тем, американский посол при Альянсе констатировал, США не готовы прислать Украине приглашение вступить в НАТО.

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