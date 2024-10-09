Дорогие днепряне.

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Я вынужден обратиться к вам в этот тяжелый день назад, потому что молчать дальше уже невозможно.

В день похорон моего заместителя и товарища Михаила Лысенко.

Человека, которого фактически убили так называемые правоохранители — своим бесконечным преследованием, обысками и травлей.

Далее текст на языке оригинала.

Друзі, як ви могли помітити, за останні декілька тижнів проти дніпровської міської ради розгорнуто безпрецедентну компанію зі знищення місцевого самоврядування.

Десятки кримінальних справ, сотні обшуків, численні арешти.

Все це свавілля якимось чином дивно збігається з жахливою інформаційною компанією по дискредитації працівників та депутатів.

Фото та відео слідчих дій масово та скоординовано зʼявляються в анонімних телеграм каналах ще до їх закінчення!

Тому я хочу заявити декілька речей.

По-перше, шановні містяни, хочу повідомити вам, що на всі звинувачення буде надано вичерпні та публічні пояснення зі сторони звинувачених. Впевнений, що громаді міста потрібно знати, як перевертні в погонах фальсифікують докази, проводять слідчі дії без ухвал суду та підробляють експертизи.

Я можу анонсувати, що вони не зупиняться найближчим часом.

Вони добили людину і далі продовжать збиткуватися над іншими.

Бо для дискредитації буде наступна кримінальна справа — стосовно закупівель квадроциклів для армії.

Але ми так само дамо всі пояснення.

Бо ситуація проста й прозора.

Тоді було оголошено тендер, де одна з компаній запропонувала найнижчу ціну.

А за яку вартість вона сама це купувала — то нікого не цікавить.

Кожен із придбаних квадроциклів зараз на фронті — допомагає хлопцям виконувати бойові завдання.

Але якщо ви, такі блискучі правоохоронці вважаєте, що можете зробити краще за нас, то зробіть.

Перерахуйте війську хоча б свою зарплату — так, як перераховую я.

Або розкажіть, що ви самі привезли для фронту.

Що зробили особисто ви?

У той час, як чи не кожному пересічному громадянину відомі суми хабарів, що обертаються у вашій системі.

І в яких маєтках ви живете.

Невже крім потоків бруду, брехні та виконання політичних замовлень ви не здатні нічого зробити?

***

Бо зараз у тилу знаходиться фактично друга мільйонна армія людей, що виправдовують свою відсутність на фронті масовими знущаннями із бізнесу та місцевого самоврядування.

Тож усіх містян я хочу попередити — це триватиме і надалі.

Причини мені невідомі.

Будь-то вказівка, підготовка до виборів чи бажання нажитися на чужих здоров’ї та честі. Чи, можливо, це частина російського сценарію.

Бо є ті хто воює на фронті, є ті хто допомагає, а є ті, хто ховається в тилу та робить все, щоб заблокувати допомогу нашим військовим.

Міськрада Дніпра вже не може придбати ані дрони, ані РЕБи — через безкінечне цькування тих, хто цілодобово працює над життєвою спроможністю міст України.

***

Фронт усе ближчий до Дніпра, а людей, котрі мають і повинні бодай щось робити, систематично витравлюють та знищують.

Я не згущую фарби. Але скоро не залишиться жодного професійного керівника, який зможе виїхати на місце ракетного удару.

Бо всі вони або відсторонені, або взагалі заарештовані.

Якщо так триватиме надалі, то вже прокурори зі слідчими будуть вести міське господарство, ліквідовувати наслідки обстрілів та готувати місто до опалювального сезону.

Чому так? У мене немає відповіді.

Спитайте в себе самі.

***

Єдине, що я можу вам пообіцяти — це відкритість та публічність.

Чіткі відповіді та максимальне інформування.

Нагадаю, що я вже майже 10 років мер. І весь час уся ця сволота розповідає, що в нас, мовляв, усе крадуть.

Але покажіть мені бодай один вирок суду!!!

Люди, які зараз для нашого знищення використовують найбрудніші методи, брешуть майже 10 років!

Фабрикують справи та займаються бозна чим — жеручи при цьому мільярди платників податків і ховаючись від фронту під бронюванням.

Але де принаймні один вирок суду?

***

Давайте згадаємо 2020 рік, коли така сама дичина відбувалася перед виборами, і коли проти мерії було відкрито 300 (!!!) кримінальних справ.

А результат — нуль!!!

Тож, браві хлопці, може ви підете воювати? Чи навпаки — очолите міське господарство та будете опікуватися всім, аж до перекачування лайна по трубах?

Замість того, аби бігати табунами з автоматами та жахати жінок-бухгалтерок.

***

Дивіться, я вас не боюсь.

Бо єдине, що ви можете зі мною зробити — це звести в могилу.

Як Михайла Лисенка.

Тож можете спробувати.

***

Прошу всіх максимального розголосу