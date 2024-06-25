Звонит медицинская служба 31-й механизированной бригады: "Много раненых, нет машин для эвакуации, мы снимем видео, как оказываем помощь, потому что нам сейчас на чем вывозить раненых, и никто не выдаст, надо самим где-то купить".

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Обіцяю, що зроблю відео, що допоможемо створити розголос, зібрати кошти. І дивлюсь одночасно фото з сьогоднішніх обшуків Слуги народу Миколи Тищенко, голови Закарпатської організації Слуга народу нещодавно, у якого просто в кабінеті навіть без сейфу лежать собі кілька кілограмів доларів та євро, сотні тисяч, які для цього Слуги просто дрібниця, кишенькові витрати.

Наскільки два різних світи – ось такі безсоромні Слуги, які скирдують гроші безкарно та безперешкодно, і захисники нашої нації, які щоденно втрачають життя у боях.

Сподіваюсь, що обшук – не показуха, і ця купа готівки буде конфіскована та піде на закупівлю евакуаційного транспорту на фронт.