В настоящее время диалога между командой избранного президента США Дональда Трампа и руководством страны-агрессора России не было. В Кремле подтвердили отсутствие каких-либо разговоров.

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Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков. Он отметил, что никаких контактов с представителями республиканца не было.

"Контактов с командой Трампа у российской стороны пока не было", – подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, в России заговорили о возможных переговорах с Украиной. Так, глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила мнение, что мирные переговоры и встречи по завершению войны России против Украины могут состояться в следующем году. Важным шагом в этом направлении должна стать отмена санкций против России.

По заявлениям Матвиенко о переговорах между Украиной и РФ, отмечается, что страна-террорист Россия "в любом случае намерена обеспечить собственные интересы и достичь поставленных целей".

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили, что приняли во внимание заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о необходимости мирных переговоров с Украиной. В то же время в РФ потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отменить его указ о запрете контактов с Россией как условие для начала диалога.

По словам Дмитрия Пескова, Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорам по Украине и поддержке мирных инициатив, особенно поступающих от стран Глобального Юга, партнеров РФ по БРИКС – Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, а также от гуманитарных посредников, таких как ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Он также заявил, что якобы отказываться от переговоров продолжает Украина.

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