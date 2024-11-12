Итак, речь идёт об информации от The Washington Post насчёт телефонного разговора, в котором Трамп намекал Путину на возможные территориальные уступки Украины, если тот не будет заострять ситуацию, причём Украину, мол, об этом разговоре предупредили и она не была против.

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В украинском же МИД сообщили, что Украина об этом ничего не знала, а потом в России официально опровергли уже сам факт разговора.

Если не говорить о ситуации "ну тогда этого разговора между нами не было", причём вместе с ситуацией "ну тогда мы об этом вообще ничего не знаем", произошла Большая Лажа.

Но в то же время нет никаких сомнений ни в том, что таких лаж ещё впереди очень много, ни в том, что настоящие тяжёлые переговоры именно из таких лаж и будут вырастать.