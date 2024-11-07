'У нас большие планы на будущее': Орбан заявил, что разговаривал с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уже провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. По его словам, это был их первый диалог после президентских выборов в США.

Видео дня

Орбан подчеркнул, что наметил с Трампом "большие планы" на будущее. Об этом глава венгерского правительства написал в соцсети Х.

Венгерский премьер проинформировал, что позвонил в Мар-а-Лаго – частную резиденцию Трампа во Флориде.

"Звонок в Мар-а-Лаго. Только что состоялся мой первый телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее", – заявил Орбан.

После того, как стало известно о существенном перевесе голосов в пользу Трампа, премьер Венгрии сделал громкое заявление. На своем сайте Орбан назвал результаты выборов в США "величайшим возвращением в политической истории Запада". Он добавил, что победа Трампа на выборах стала большим ободрением "для всех, кто верит в волю, борьбу и настойчивость и надеется на мир во всем мире".

"Я вижу яркую победу, возможно, величайшее возвращение в политической истории Запада, огромную борьбу. У нас есть много планов, которые мы можем реализовать вместе с президентом Дональдом Трампом в ближайшие годы", – сказал Орбан.

Напомним, Виктор Орбан заявил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Европейскому Союзу придется пересмотреть политику поддержки Украины. По его словам, сейчас ЕС якобы "несет бремя войны в одиночку".

Как сообщал OBOZ.UA, бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что после победы на президентских выборах Дональд Трамп попытается установить связь с российским диктатором Владимиром Путиным. Новый президент США может позвонить главарю Кремля, чтобы быстро заключить соглашение о прекращении войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!