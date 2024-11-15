312:226 — победа, конечно, впечатляющая, но ей всё же далеко до феноменальных рейгановских 489:49 или 525:13.

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Впрочем, гораздо более важно то, что Трамп обеспечил себе "трифекту" — победу тройную, ибо собственную победу объединил с тем, что республиканцы будут контролировать одновременно и Сенат (53:47 плюс у них же голос председателя Сената вице-президента Ди Вэнса), и Палату представителей (где у них уже как минимум 218 из 435), то есть у них будет, как у нас говорят, монобольшинство (да ещё и большинство в Верховном суде).

Бешеный Трамп будет ничем не ограничен. Хвалёная американская система сдержек и противовесов не будет работать два года, если не более. Это уже будет не Трамп 2017-2021, да и на выборы ему больше не идти. Команду свою формирует, как и выбирал своего вице-, не под политику, а под собственные желания. Может делать всё, что заблагорассудится.

Так что увидим, если никто его не убьёт, теперь уже НАСТОЯЩЕГО Трампа.

Кстати, говорят, что в Америке уже продают билеты на 4-летний морской круиз по 140 странам мира для тех, кто хочет эти 4 года побыть как можно дальше от Трампа. Украине плыть некуда.