От чьего имени говорит Лукашенко? Некоторые считают, что, как и раньше, от имени (и по поручению) пуйла.

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Но всё очень изменилось. Три зарубежных источника есть у политики и слов Лукашенко сейчас — мордор, Китай и Запад.

Соответствующие составные части имеют пропорцию пока что где-то 45-35-20. (Макея убили, но дело его живёт.)

Это — заграничное. А ещё — есть огромное нежелание идти на войну собственно у белорусов. Не поверите: это тоже он вынужден учитывать.