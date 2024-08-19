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Блог | Три источника и три составные части Лукашенко
От чьего имени говорит Лукашенко? Некоторые считают, что, как и раньше, от имени (и по поручению) пуйла.
Но всё очень изменилось. Три зарубежных источника есть у политики и слов Лукашенко сейчас — мордор, Китай и Запад.
Соответствующие составные части имеют пропорцию пока что где-то 45-35-20. (Макея убили, но дело его живёт.)
Это — заграничное. А ещё — есть огромное нежелание идти на войну собственно у белорусов. Не поверите: это тоже он вынужден учитывать.
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