Трамп всегда ориентирован на результат, с ним можно и нужно эффективно работать, – Порошенко

Никогда выборы в Соединенных Шатах не были столь важны для украинцев, как в 2024 году. Ключевая задача сегодня для власти – сохранить двухпартийную поддержку Украины.

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Об этом сказал Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой". Он подчеркнул, что Украина должна по-другому сейчас строить свою стратегию и тактику отношений с США.

"Украинский вопрос должен быть объединяющим фактором, а не разъединяющим, как это произошло во время голосования "украинского пакета" в конце прошлого и начале этого года", - напомнил Порошенко.

Он отметил, что Дональд Трамп – лидер, который в первую очередь стремится к результату и оценивает не заявления, а конкретные действия.

"Изменения будут происходить в том, что Украина должна наконец-то научиться брать львиную часть ответственности на себя. Это касается и Европы. Европа должна брать большую часть ответственности за безопасность на континенте на себя. Это ставит перед нами очень важные новые задачи. И Украина, и Европа так не работали. А придется научиться", – заметил Порошенко.

Он также напомнил, что именно в первую президентскую каденцию Трампа Украина получила американское летальное оружие "Джавелины", катера, контрбатарейные радары и другое оборудование.

"Хочу напомнить решительные действия президента Трампа по прекращению строительства Северного потока-2". Именно Трамп применил санкции к компаниям, участвующим в строительстве. И это остановило на время строительство "Северного потока", – сказал Порошенко.

"Трамп поддерживал Минские соглашения, он назначил спецпредставителя президента США Курта Волкера, работавшего в четкой координации с представителями Европейского Союза и сыгравшего огромную роль во избежании полномасштабной войны во время моей каденции", – сказал пятый Президент.

"Именно с Трампом мы впервые вели переговоры о поставке нам противовоздушных комплексов Patriot и ударных вертолетов "Апачи". Именно с Трампом мы обсуждали необходимость получения автокефалии православной церковью Украины", – сообщил Порошенко.

"Трамп всегда ориентирован на результат. Трамп может не читать брифинг, который ему подготовят, потому что очень доверяет своей интуиции. Но вместе с Трампом можно эффективно работать. Но не разговорами, не саммитами, не семейными фото, не декларациями и тем более не ультиматумами. Трамп это точно не воспринимает. Украина должна по-другому сейчас строить свою стратегию и тактику отношений с США. Уже не будет развертывания самолетов перед саммитом НАТО. Это работало, потому что это было уважение и ужас перед трагедиями Бучи, Гостомеля, Бородянки, Мариуполя, кадрами, шокирующими любого нормального человека", – объяснил Петр Порошенко.

"Эмоции не являются составной частью Трампа. Я могу сказать, что два слова, которые он очень любит, – это результат и действие. Ты можешь получить результат, если ты очень хорошо подготовлен. И второе – если ты выполняешь свою часть домашнего задания", – отметил Порошенко.

"Вторая позиция – ни в коем случае мы не можем допустить, чтобы украинский вопрос стал частью внутренней политики США. Тем более предметом конфликтов между демократами и республиканцами. Еще раз подчеркиваю, что украинский вопрос должен объединять. И в этих условиях, безусловно, парламентская дипломатия является ключевой", – считает Петр Порошенко.