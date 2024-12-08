Во французских кинодетективах практически обязательна параллельная сюжетная линия: разнополые следователи сначала друг друга не понимают, но, раскрыв вместе преступление и обезвредив преступника, а заодно спасши друг другу жизнь, должны в последних кадрах хотя бы перспективно поцеловаться.

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Примерно так же на фоне совместной борьбы с мордором развиваются отношения Украины с НАТО, но здесь нам нужен честный брак, то есть гораздо больше, чем регулярные обещания.

Когда-то это непременно случится, но сколько же должно быть серий в таком долгом сериале? Брачный [Североатлантический] контракт уже есть, его статья 5 широко известна, хоть и не до конца понятна, "семья большая, семья вольная, новая" существует уже три четверти века, но почему-то без нас; можем, конечно, найти себе и другую (AUKUS), но кто же тогда защитит старую бабушку Европу, которая тоже живёт в большой семье НАТО?

Как бы то ни было, но в этом посте французский финальный поцелуй будет: Трамп свою первую после победы на выборах выездную международную встречу провёл с президентами Франции и Украины, при этом одет был весьма для себя нетрадиционно: жёлтый галстук и голубой пиджак, то есть подчёркнуто в украинских цветах.