Поскольку уничтожать "глубинное государство" в Америке теперь будет не президент, а самый богатый в мире мультимиллиардер Маск (весьма интересна формулировка Трампа: "поскольку Илон не очень занят"), руководствуясь, в частности, собственным управленческим опытом (Тесла, Space X, а также X — бывший Твиттер), то Трампу, видимо, ещё разрешат пожить — тем более, что он уже начал защищать доллар (к примеру, от БРИКС), так что с Мировым правительством (сокращённо — ФРС) отношения тоже налаживает: мудреет.

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Хорошо и то, что Маск (даже если выживет) таким образом будет отвлекаться от международных проблем, в том числе и от украинско-российской войны, то есть не будет иметь времени нам вредить и мешать, ведь нужно же одновременно и американскую Систему разрушать, и мировой прогресс двигать, не забывая при этом о собственных мультипредприятиях, а также о примерно 10 биологических детях, включая примерно 2 внебрачных, но не включая огромное количество других, по отношению к которым он был донором спермы.

Богу — Богово, кесарю — кесарево, Трампу — Трампово, Маску — Масково, а Украине — границы 1991-го года, хотя, конечно, возможно и не сразу.

(Заодно, если уже слегка коснулись политических убийств: интересно, почему до сих пор жив путин — даже после того, как нагло намекнул, что, дескать, в истории США с президентами случалось всякое…)