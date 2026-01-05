Трамп пригрозил Индии новыми тарифами за торговлю с Россией. Видео

Президент США Дональд Трамп пригрозил Индии повысить пошлины, если в Нью-Дели не сократят закупки российской нефти. Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне безрезультативных переговоров о торговле между ним и премьером Индии Нарендрой Моди.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции на борту №1. Он также заявил, что в Вашингтоне уже рассматривают новые санкции в отношении России и ее торговых партнеров.

Слова Трампа уже сказались на индийской фондовой бирже. Индекс акций информационных технологий упал примерно на 2,5% до самого низкого уровня за более чем месяц, потому что инвесторы опасались, что напряженные торговые отношения могут еще больше задержать заключение торгового соглашения между США и Индией.

"Индия и Россия до сих пор торгуют, и мы можем очень быстро повысить пошлины на их товары", – сказал Трамп в ответ на вопрос о закупках Индией российской нефти.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что американские санкции в отношении российских нефтяных компаний и повышение пошлин помогли сократить импорт нефти в Индию. Политик поддерживает введение пошлин до 500% для стран, которые продолжают покупать российскую нефть, потому что по словам Грэма, "это обезопасит" Украину от агрессии РФ.

"Если вы покупаете дешевую российскую нефть, вы поддерживаете военную машину Путина. Мы пытаемся дать президенту возможность сделать этот выбор тяжелым с помощью пошлин. Действия Трампа стали основной причиной того, что Индия теперь покупает значительно меньше российской нефти", – сказал Грэм.

В то же время специалисты по торговле предупреждают, что осторожный подход Нью-Дели рискует ослабить его позиции. Несмотря на высокие пошлины, экспорт Индии в США в ноябре резко вырос, хотя в прошлом году, с мая по ноябрь, объем поставок сократился более чем на 20%.

Напомним, ранее индийская компания Reliance Industries Ltd. возобновила закупку российской нефти со скидкой. Ее фирма получает от поставщиков, на которых не распространяются санкции, направляя закупленные баррели на свой нефтеперерабатывающий завод в Гуджарате.

Как сообщал OBOZ.UA, экспорт российской нефти поднялся до самого высокого уровня за более чем 2,5 года. Однако объемы российской нефти, хранящейся на танкерах в море, несмотря на рекордные темпы экспорта, с конца августа выросли почти на 50% – из-за пробок в портах Азии. Особенно возросло количество "судов в пробках" у берегов Индии и Китая.

