'Трамп пригласил меня': Зеленский рассказал, почему не уехал на инаугурацию президента США. Видео

Президент США Дональд Трамп приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию 20 января, однако украинский лидер решил не уезжать. Причина проста: в такой день у Трампа не было бы времени на личную встречу и важный разговор.

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Об этом глава государства рассказал в интервью Пирсу Моргану. Он отметил, что приглашение было достаточно общим, возможно, таким, как и для других мировых лидеров.

"Президент Трамп пригласил меня на свою инаугурацию, но в самых общих чертах – как, возможно, и других лидеров", – сказал Зеленский.

В то же время, он считает, что во время инаугурации просто невозможно обсудить вопросы, касающиеся войны и будущего Украины. Глава государства подчеркнул, что для обсуждения столь важных вопросов нужна полноценная встреча, а не краткий визит на церемонию.

"Я думаю, что нам нужно время, чтобы сесть поговорить о войне. А в этот момент, в момент инаугурации я думаю, у него есть свои собственные дела в повестке дня. И я думаю, что мне было бы не очень уместно приехать. у него не было бы времени на личную встречу", – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал о первых этапах сотрудничества между Украиной и командой Дональда Трампа. По его словам, переговоры уже состоялись между руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и советником Трампа по национальной безопасности Майком Волтцом.

Накануне Трамп заявил, что ожидает получить от Украины доступ к ее "редкоземельным металлам", используемым в электронике, "и другим вещам" в обмен на продление американской помощи. По словам президента Соединенных Штатов, он хочет от Киева "гарантий" и стремится заключить соответствующее соглашение.

Зеленский назвал справедливым требование американского коллеги Дональда Трампа получить доступ к редкоземельным металлам Украины в обмен на военную помощь США. Глава украинского государства рассказал, что это условие предусмотрено Планом победы, и он уже обсуждал его с Трампом во время личной встречи в сентябре.

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