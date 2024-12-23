Судя по заявлению в Финиксе, Трамп может встретиться с путиным, отвечая на его срочное желание, уже в декабре и в отличие от ситуации с Шольцем (который то ли тоже собирается на аналогичную встречу, то ли его туда "собирают" его оппоненты) это уже серьёзно: США не Германия (при всём уважении к последней) и Трамп должен не уйти в ближайшее время со своей должности, а наоборот — снова занять её.

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Разумеется, говорить будет новоизбранный руководитель Главной страны мира с бешеной сицзиньпиновской собакой именно о мире в Украине (очередной привет сторонникам вреднейшего тупого тезиса "ничего об Украине без Украины", которые ещё не проснулись) и ну никак не о скором возвращении к границам 1991-го года.

Переговоры тех, кто имеет в мире наибольшее влияние на реальное окончание этой войны или её переход к вялотекущей стадии, будут идти, очевидно, об:

условиях, на которых после приостановления (по линии соприкосновения) боевых действий будут установлены [временные] границы;

сроке, в течение которого Украина не сможет войти в НАТО, и том, какие конкретно гарантии её безопасности (не заверения!) будут действовать в это время, включая возможное присутствие на её территории иностранных войск (ничего о Франции, Великобритании и Германии без Франции, Великобритании и Германии ?);

полном — всех на всех — обмене пленными;

взаимной минимизации дополнительных условий;

а также [частичном] снятии американских и европейских (ничего о Европе без Европы?) санкций.

Юридическое закрепление (если всё будет хорошо и никто не станет требовать невозможного) — 21 января, а пока что можно вести интересные эфиры или бескомпромиссные пресс-дискуссии о корейском и немецком вариантах.