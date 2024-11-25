Трагикомическая ситуация, когда законом о лишении предателей госнаград…. исключили конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на сделку со следствием.

Видео дня

Подробности от ЦПК.

Напомню, сначала был законопроект моего коллеги #6163 Роман Лозинский, который еще через несколько лет внес соответствующее предложение лишить наград предателей. Но его законопроект блокировали пока…. Президент не решил сделать себе пиар перед Днем Независимости и внес ровно такой же закон. Маленькая деталь – в законопроекте Ромы обычно нормы об исключении конфискации не было.

Конечно пиар Президента дороже – поэтому большинство избрало его закон.

А параллельно с этим шел законопроект о соглашении со следствием. Первой версией которого хотели бросить европейцев, проголосовали за основу и затем из-за резонанса похоронили. И внесли обычную версию. Даже деньги за закон о сделках со следствием успели получить от европейцев.

И вот мы видим, что норму (думаю все же случайно) исключили.

Верю, что Комитет исправит… там откровенно и нет вариантов, иначе будет проблема с ЕС. Но ситуация прям очень показательна.

PS Анастасия Радина сейчас зарегистрирует закон, чтобы быстро исправить.