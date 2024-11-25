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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | The Washington Post: Кто виноват? Невестка!

The Washington Post: Кто виноват? Невестка!

WP, как известно, всю свою жизнь (за исключением нескольких нейтральных суток накануне 5 ноября) откровенно защищала интересы Демократической партии. И сейчас она написала, что, если при участии Трампа будет достигнуто мирное соглашение, по которому россии останется часть оккупированной территории Украины, это станет поражением Украины и Запада, вся ответственность за которое ляжет на Трампа.

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Почти три года поддержка Байденом Украины была мизерной в сравнении с возможностями Соединённых Штатов и обязательно с опозданием на год или на два, ибо он был напуган путиным и поддерживал Украину лишь так, чтобы она не проиграла, но при этом никоим образом никак не могла победить, как это и обещал Герасимову ещё в начале война главный на тот момент американский военный штабист генерал Милли.

А теперь — будет виноват Трамп??? Когда иного выхода — усилиями трусливо осторожных демократов — уже, наверное, нет???

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