Конечно, можно долго и пространно анализировать решения Вильнюсского саммита НАТО в отношении интеграции Украины, пытаться понять, как увеличится военная помощь союзников и как будут выглядеть гарантии этой помощи – именно помощи, а не безопасности, потому что гарантии безопасности обеспечиваются 5-й статьей Североатлантического договора и больше ничем. Конечно, можно рассчитывать, что Вильнюсский саммит прокладывает дорогу к саммиту в Вашингтоне, во время которого приглашение Украине вступить в НАТО все-таки прозвучит.

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Но на самом деле главная формула евроантлантической интеграции Украины осталась неизменной: вначале окончание войны, а потом вступление в НАТО. И никак иначе. И эту формулу руководители стран – членов альянса даже и комментировать не хотят, она кажется им само собой разумеющейся.

Я вовсе не собираюсь ставить под сомнение то, что для вступления в НАТО любая страна должна соответствовать стандартам альянса, не только военным, но и политическим (в том, что некоторые страны НАТО этим стандартам не соответствуют, ничего хорошего нет). Именно поэтому приглашение в НАТО могло бы означать предложение осуществить необходимые реформы. Но если не будет безопасности – то не будет и реформ. Потому-то мы и говорим о "финской" и "шведской" формуле, когда эти гарантии фактически начинают действовать еще до вступления в альянс.

Но положение о том, что вступлению должно предшествовать окончание войны с Россией, – весьма странный аргумент. Потому что никто не может толком объяснить, как должно выглядеть это окончание. Выход украинских войск на международно признанные государственные границы страны? Перемирие на линии разграничения? Политическое соглашение о прекращении конфликта? Что устроит НАТО в качестве эффективного доказательства того, что война окончена? Да и как его члены будут знать, что она не начнется вновь? Ведь если самый большой страх – втянуться в конфликт с Россией, то кто даст странам НАТО гарантии, что Россия вновь не нападет на Украину после любого соглашения? А если считается, что с НАТО Россия конфликтовать не будет, то кто мешает дать Украине эффективные гарантии безопасности еще до окончания войны?

Для политиков и на Западе, и в Киеве стало общим местом утверждать, что Путин пойдет на переговоры после успеха украинского наступления, так как ему некуда будет деваться. Ну, во-первых, Путину есть куда деваться: война на легитимной территории России даже не обсуждается, да и ресурсов на такую войну у Украины нет. А во-вторых, если Запад однозначно говорит России, что в случае прекращения войны Украина будет принята в НАТО, а пока война будет продолжаться, она наверняка в НАТО не попадет, то самый эффективный инструмент, который предотвращает вступление Украины в НАТО (и в Евросоюз, кстати, тоже, в его документах есть свои гарантии безопасности), – это продолжение войны и отказ от любых переговоров с руководством Украины. Пока война будет идти, пока политическое соглашение не будет достигнуто – Украина так и останется в чистилище, между Россией и Западом, да еще и с военным конфликтом (пусть даже низкой интенсивности), заблокированными портами и воздушным пространством, отсутствием инвестиций и реальных перспектив.

И пока лидеры западных стран будут придерживаться своей замечательной формулы о зависимости интеграции Украины в НАТО от прекращения войны, ключ от этой интеграции будет находиться вовсе не в руках Джозефа Байдена, Риши Сунака, Олафа Шольца или Эмманюэля Макрона. Вовсе нет.

Этот ключ будет находиться только в одних руках – Владимира Путина.