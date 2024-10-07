Те, кому патриотическое отстаивание границ 1991 года вовсе не мешает уклоняться от приглашений в ряды ВСУ, говорят, что они гораздо более нужны там, где они есть.

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Ну, кто где нужнее, могут рассказать в Территориальных центрах комплектации и социальной поддержки на душевном и вдумчивом собеседовании — то есть как раз предоставляя такую социальную поддержку, а более интересно пояснение другое: нам, дескать, должны помочь наши партнёры, и тогда хватит даже тех, кто в войну уже вовлечены.

Так вот, о партнёрах напомню опасение Киссинджера: народы мира могут осознать, что быть врагами Америки опасно, но быть её друзьями — фатально. Пришло время Украине это понять.

Американцы нам всегда помогут полезно [для них] капитулировать, но никогда не помогут победить — ибо даже и сами уже не знают, что именно пугает их больше: то ли россия, то ли возможный её развал.

Так что рассчитывать мы должны прежде всего на себя. В рамках возможностей.

Впрочем, это не значит, что соглашаться нужно на любой мир. Например, кое-кем уже обговариваемый вариант с гарантиями НАТО до линии по Днепру это ещё хуже, чем вообще без гарантий статьи 5, ибо является фактическим приглашением, обращённым к путину, захватить половину страны.