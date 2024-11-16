Списал даже выводы и ссылался на неактуальные источники. Главу Хозяйственного суда Киевской области обвиняют в плагиате кандидатской диссертации

Главу Хозяйственного суда Киевской области Павла Горбасенко заподозрили в академической неблагочестии. В его диссертации кандидата юридических наук на тему "Общие положения методики расследования торговли людьми" обнаружили заимствованные фрагменты без надлежащего оформления цитирования, плагиат в выводах и сомнительную научную ценность. За, вероятно, фейковую научную степень судья получил более 1 млн грн надбавок к зарплате.

Видео дня

Об этом сообщает программа "Судебный контроль с Татьяной Шустровой" на телеканале Эспрессо со ссылкой на заключение Общественного совета добродетели и анализ, проведенный председателем Совета ГО ТРОН, координатором антиплагиатной инициативы "Дисергейт" Светланой Благотелевой-Волк.

В отчете отмечается, что значительная часть работы Горбасенко была заимствована из других источников без надлежащих ссылок, что может свидетельствовать о его умышленных и систематических нарушениях академической добродетели.

Глава Хозяйственного суда Киевской области защищался в сфере, которой никогда не занимался, что вызывает обоснованные сомнения в том, самостоятельно ли он писал эту работу. На плагиат указывают и выводы по диссертации, которые должны быть результатом уникального научного труда Горбасенко, но содержат отрывки из работы, защищенной в 2004 году другим ученым - ныне профессором кафедры криминалистики и судебной медицины Национальной академии внутренних дел Вадимом Пясковским.

Свою научную диссертацию Павел Горбасенко написал в Днепропетровском государственном университете внутренних дел и защитился в 2013 году. Однако данные, привлеченные к исследованию, вообще не были актуальными. В перечне источников указаны лишь несколько относительно свежих - в 2008 и 2009 годах. Все остальное – литература не только 90-х, но и кое-где 60-х годов прошлого века, две трети которой – русская.

Практически вся диссертация базируется на старом УПК, хотя на время защиты Горбасенко в 2013 году действовал новый Уголовный процессуальный кодекс. Все это подвергает сомнению научную ценность диссертации судьи.

Следует отметить, что для допущения к защите и после получения звания кандидата наук каждый диссертант должен публиковать статьи в научных изданиях, в том числе и международных. Таким образом, подтверждается значимость его исследований, а также демонстрируется соответствие международным научным стандартам. Впрочем, ни членам Общественного совета добродетели, ни представителям "Дисергейта" найти статьи Павла Горбасенко в таких научных изданиях не удалось.

С 2014 года до сегодняшнего дня Павел Горбасенко за свою научную степень получил более 1 миллиона гривен надбавок к судейскому вознаграждению. Так что если будет доказано, что диссертация - плагиат, а научная степень - фейковая, можно считать, что судья 10 лет фактически обворовывал государство.

Продолжение квалификационной оценки главы Хозяйственного суда Киевской области Павла Горбасенко Высшая квалификационная комиссия судей назначила на 18 ноября.