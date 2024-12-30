Ссылаясь на весьма авторитетное мнение профессора Йельского университета Тимоти Снайдера (кстати, добавляю я уже от себя, большого друга Украины и антипутиниста), поговаривают, что олигархи Соединённых Штатов (а я б ещё говорил о "Мировом правительстве"/ФРС) заставят всех поверить в сумасшествие Трампа и с помощью Конгресса, пользуясь 25-й статьёй Конституции (на самом деле — 25-й поправкой к ней), заменят его через примерно полгода после инаугурации на вице-президента Вэнса, который им более понятен и более прогнозируем — в отличие от фирменного хаоса Трампа (а я б ещё добавил: более молодой и потому, если иметь в виду и следующий срок, может продержаться на должности до января 2033-года, то есть обеспечить относительно долгосрочную стабильность).

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Главным лицом, содействующим этому процессу, называют, тоже ссылаясь на Снайдера, Илона Маска, а первое и единственное полугодие предстоящего правления Трампа — Мамп-режимом (лично мне более удобно и понятно было бы наоборот — Траск-режим).

Так вот, злоупотребляя доверием Трампа, Маск регулярно будет его склонять к непонятным непопулярным авантюрам, выставляя его перед всеми сошедшим с ума и так будет готовить почву для соответствующего решения Конгресса при широкой народной поддержке такого решения.

Поскольку Маск для Украины значительно опаснее Трампа (а оппонировать ему готовы не только демократы, но и республиканцы из MAGA!), наши с Трампом интересы здесь совпадают и Украина должна информационно помочь Цезарю заранее избавиться от Брута.

(Тем, кто, безусловно, знал, но забыл, напомню: "И ты, Брут!" — были последние слова Юлия Цезаря, обращённые к предателю-заговорщику, которого он считал своим другом.)