СМИ раскрыли, когда Зеленский и Трамп обсудят мирный план для Украины

Президент Владимир Зеленский обсудит мирный план по Украине со своим американским коллегой Дональдом Трампом уже на следующей неделе. Диалог состоится в телефонном режиме.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на информированные источники в Европейском Союзе. Перед этим президент Украины проведет консультации с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии по этому вопросу.

"Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут телефонный разговор на следующей неделе после того, как украинский лидер заявил, что хочет обсудить мирный план со своим американским коллегой", – отмечается в статье.

Что говорят европейцы

Источники утверждают, что план вероятно не поддержат в Европе, поскольку его резко критиковали во время вчерашней встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Особенно категорические возражения прозвучали со стороны Польши, Италии, Франции, Литвы и Германии.

Вместе с тем в ЕС, похоже, рассчитывают на то, что государственный секретарь США Марко Рубио сможет изменить ситуацию в свою пользу.

Напомним, СМИ узнали два основных требования так называемого мирного плана для Украины. В разработанных "в тесном сотрудничестве" с россиянами 28 пунктах "плана" среди прочего предусматривается снятие всех международных санкций со страны-агрессора.

Также в нем отдельным пунктом определена остановка процессов, которые фиксируют российские военные преступления против населения Украины, – с одновременной остановкой соответствующих расследований.

Также Украине предлагают согласиться на ограничение численности собственной армии, цитирует Bloomberg свой неназванный источник.

Над этим планом, согласно заявлению Белого дома, Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио тайно работали в течение последнего месяца.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным FT, США ожидают, что Зеленский подпишет проект мирного соглашения до 27 ноября. Издание отмечает, что Украина оказалась под сильным давлением администрации Трампа.