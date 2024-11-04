'Скоординировали шаги': Зеленский провел переговоры с Санду и пригласил ее в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 ноября, провел телефонные переговоры с президентом Молдовы Маей Санду. Глава государства поздравил ее с победой на президентских выборах и выразил поддержку европейскому выбору молдавского народа.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Провел телефонный разговор с госпожой Президентом Молдовы Маей Санду. Поздравил ее с победой на президентских выборах и от имени украинского народа выразил поддержку европейскому выбору народа Молдовы", – говорится в сообщении.

В разговоре лидеры подтвердили стремление обеих стран к общей цели – членству в Европейском Союзе. В частности, Зеленский и Санду обсудили возможности углубления сотрудничества на этом пути и скоординировали дальнейшие шаги по взаимодействию.

Кроме того, Зеленский пригласил Санду посетить Украину.

"Мы подтвердили преданность сотрудничеству на пути к общей цели – членству в Европейском Союзе. Мы скоординировали дальнейшие шаги, в частности я пригласил Маю Санду в Украину", – добавил президент.

Стоит отметить, что Майя Санду, действующий президент Молдовы, выиграла очередные выборы, получив более 55% голосов избирателей. Ее соперником был бывший генеральный прокурор Александр Стояногло, представлявший пророссийскую Партию социалистов и набравший 44,6% голосов. Санду поблагодарила избирателей и отметила, что Молдова преподала урок демократии, который стоит места в учебниках истории.

Напомним, страна-агрессор Россия организовала транспорт для находящихся в РФ граждан Молдовы, чтобы они смогли проголосовать на президентских выборах на родине. Таким образом, россияне привезли для выражения волеизъявления около 150 человек.

Ранее сообщалось, что 1 ноября по всей Молдове гражданам поступали анонимные звонки с угрозами убийства. Также молдаване получали электронные письма якобы от имени правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) с призывом проголосовать за действующего президента Майю Санду.

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