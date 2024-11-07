'Ситуация очень тяжелая': Порошенко призвал власти выполнить 'свою часть работы' и обеспечить сотрудничество с Трампом

Украина не может больше позволить себе безответственную политику. Первоочередной задачей Украины является членство в НАТО.

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Об этом заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, комментируя результаты выборов в США.

Мы не можем прожить без американской поддержки. Но мы должны делать свою часть работы, а не просто пытаться перекладывать ответственность на партнеров для того, чтобы потом сказать, мол, у меня не получилось, потому что партнеры должны. Это не пройдет. Этот сценарий тянет Украину к катастрофе, это принципиально безответственное поведение", – предостерегает пятый президент.

"Мы ни в коем случае не должны сделать так, чтобы украинский вопрос стал частью внутренней политики США. Тем более предметом конфликтов между демократами и республиканцами. Еще раз подчеркиваю, что украинский вопрос должен объединять. К сожалению, в декабре прошлого года мы видели, когда вопрос Украины стал жесткой позицией между республиканцами и демократами", – напомнил Порошенко.

"Я хотел бы сдержать необоснованный энтузиазм, что вот у нас уже с завтрашнего дня начнется очень эффективное сотрудничество с избранным президентом до инаугурации. Законодательство Соединенных Штатов очень ограничивает контакты избранного президента и членов его штаба, членов его команды с любыми иностранными представителями. И нам нужно профессионально и компетентно выстроить стратегию наших отношений начиная с первого дня", – отмечает Порошенко.

"Потому что окно возможностей будет очень узким. Оно будет измеряться даже не месяцами, а неделями, когда новоизбранный президент сможет реализовать свои предвыборные планы. Но я, например, считаю, что не будет прекращения поставок оружия, не будет прекращения финансирования. У президента для этого уже утверждены полномочия и решения. И здесь мы точно должны получить выполнение всех договоренностей, которые были достигнуты ранее. Потому что ситуация очень тяжелая. Артиллерии на фронте сейчас не хватает. И мы делаем все возможное, чтобы недостаточное количество снарядов и артиллерии компенсировать дронами. Это не всегда выходит. Дроны измеряются уже тысячей в месяц на бригаду. И их нет. А расходы значительно растут", – констатирует Порошенко.

Он также подчеркнул – первоочередной задачей Украины является членство в НАТО.

"Не просто приглашение, а домашняя работа, которую мы должны выполнить, где в конце будет открыта дверь в виде членства. И это должен быть первый день мира. Ибо это и только это будет гарантировать сохранение достигнутых договоренностей о надежной ситуации безопасности на всем Европейском континенте. Интерес Соединенных Штатов здесь очевиден. Мы должны убедить в реальности этого", – объясняет Порошенко.

"Первое, что мы должны сделать, – прекратить обманывать партнеров и обманывать украинцев. Мы не вступим в НАТО, когда государственный бюджет предусматривает сокращение финансирования оборонных расходов, если измерять в долларах, в то время как Россия увеличивает эти расходы почти на 40%. Так войны не выигрываются. А в то же время финансируются зарплаты прокуроров больше воинов на фронте", – говорит Порошенко.

"Не может продолжаться в бюджете финансирование дорожного фонда. Не может увеличиваться на 40% финансирование силовиков, не имеющих никакого отношения к фронту. Не может быть, чтобы у нас военные подразделения полицейских, гэбээровцев и других сидели под 100%-м бронированием в условиях, когда на фронте не хватает людей. Законы должны быть изменены. Львиная часть средств должна быть направлена на Вооруженные силы. Мы должны вернуть средства, военные налоги и НДФЛ у бригады, дать возможность им покупать то, без чего они не способны воевать", – подчеркнул Порошенко.

Он также призвал выполнить требования Европейской комиссии по свободе СМИ, финансированию телемарафона, телеканалу "Рада", ограничениям прав оппозиции и т.д. "Если раньше на это закрывали глаза, то с президентством Трампа такой "экскьюз" больше не пройдет. Потому что это деньги налогоплательщиков наших партнеров", – заметил Порошенко.