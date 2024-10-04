Сибига провел телефонные переговоры с Блинкеном и пообещал 'исторические решения'

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. После разговора дипломат анонсировал "исторические решения".

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Об этом глава украинского ведомства сообщил в своей соцсети Х (Twitter). Сибига назвал эти переговоры "продуктивными".

"В рамках нашего регулярного диалога состоялся продуктивный телефонный разговор с государственным секретарем Энтони Блинкеном для обсуждения результатов визита президента Владимира Зеленского в США и координации дальнейших шагов, которые приведут к историческим решениям и приблизят нашу победу", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки уже был рассмотрен План победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский по окончании войны с Россией. Там считают, что он содержит "продуктивные шаги". Детали этого плана ни Украина, ни США пока не будут объявлять.

Как сообщалось ранее, в ходе визита в США Зеленский представил План победы президенту Джо Байдену, а также обоим кандидатам в президенты Штатов. Подводя итог поездкам, украинский лидер заявил, что можно силой заставить Россию уважать правила, а Украина получила полную поддержку стратегии приближения мира.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен недавно заверил, что США тщательно изучают представленный Зеленским План победы. Вашингтон также определяется с дальнейшими шагами, которые бы помогли украинцам победить в войне с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден заявил, что Украина выиграет войну, начатую против нее Россией. Соединенные Штаты Америки будут продолжать стоять рядом с ним на этом пути.

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