Шольц в новогоднем обращении призвал к единству в 'трудные времена' и сделал заявление об Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц обнародовал новогоднее обращение к гражданам. В нем он упомянул о теракте в Магдебурге, отметив необходимость сохранять единство в трудные времена.

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Также Шольц отметил, что Германия не оставит на произвол судьбы Украину, которая продолжает защищаться от российской полномасштабной агрессии. Подробности сообщает DW.

В своем обращении Шольц упомянул о теракте в Магдебурге, где под колесами авто погибли пять человек, а травмы получили более 200.

"Сила происходит из солидарности. Мы – не страна, где противостоят друг другу или где проходят мимо друг друга. Мы – страна единства. И мы можем черпать в этом силу – особенно в такие тяжелые времена, как сейчас. А времена сейчас тяжелые, мы все это ощущаем", – сказал он.

Шольц отметил, что немецкая экономика переживает не лучший период. А инфляцию ощутили на себе и собственных карманах все немцы.

В то же время федеральный канцлер упомянул и о том, что Украина продолжает защищаться от полномасштабной агрессии России. Затяжную и кровавую войну на Западе, по его словам, воспринимают с "возрастающим чувством подавленности". Однако, несмотря ни на что, Германия не бросит Украину на произвол судьбы, Шольц заверил, что официальный Берлин продолжит поддерживать нашу страну "как никто другой в Европе", однако при этом "сохранит холодную голову", чтобы не допустить разрастания конфликта.

Вспомнил федеральный канцлер и о том, что в 2025 году исполняется 35 лет воссоединения разделенных после Второй мировой ФРГ и ГДР. По словам Шольца, именно жители Германии всегда определяли, по какому пути будет развиваться их страна. Должны они сделать это и на досрочных выборах в парламент страны, которые пройдут 23 февраля. По их результатам будет сформировано новое германское правительство.

"Хочу пожелать, чтобы мы не позволяли настраивать себя друг против друга", – подчеркнул Шольц.

Напомним, ранее Шольц сказал, как новоизбранный президент США Дональд Трамп видит завершение войны. По его словам, прекращение боевых действий, к которому стремится новый глава страны, возможно только при условии, если Киев будет иметь необходимую военную силу. И Трамп, по словам Шольца, это понимает.

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