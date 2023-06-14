Був в Україні певний період, коли відбувалась дискусія щодо нейтрального статусу України, але це вже в минулому. Переважна більшість, або майже усі українці зараз виступають за приєднання своєї країни до Північноатлантичного Альянсу.Українці сприймають зараз НАТО як єдину гарантію своєї безпеки. Інших гарантій немає. Повномасштабна війна росії проти України багато що змінила, в тому числі і багато тих міжнародних норм, які вважались стабільними. Знищено усі міжнародні гарантії, на яких був побудований світ, після другої світової війни.

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В таких умовах і НАТО теж повинно в певній мірі трансформуватись та відповідати сучасним викликам.

За ці півтора роки війни члени Альянсу переконались, що Україна є надійним форпостом миру і стабільності на східному фланзі НАТО. Тому зараз для багатьох навіть видається дивною сама дискусія, чи приймати Україну в члени НАТО на саміті у Вільнюсі, чи це зробити після перемоги над агресором.

Зараз існує абсолютно справедливе переконання, що зволікання з прийняттям України в НАТО тільки заохочує путіна до продовження війни. Ця нікому не потрібна дискусія залишає шанси путіну на те, що йому вдасться відтермінувати прийом України в НАТО.

Але, є абсолютна впевненість у тому, що члени Альянсу це розуміють, і що НАТО потрібно України так само, як і Україна НАТО. Довгий час путін мабуть вважав, що його найстрашнішим сном буде прийняття України в НАТО, але після того горя і страждань, які він спричинив українському народу - прийом України в НАТО буде не самим страшним сном. За усі свої злодіяння путіна чекає не страшний сон, а максимально жорстке покарання, яке йому визначить суд.

В тому числі і за цей злочин проти людяності.

Після масштабної екологічної катастрофи, яку спричинив путін, віддавши наказ про знищення греблі і Каховської ГЕС, людство ще на один крок наблизилось до світової війни.

Формально ця світова війна розпочалася ще 24 лютого 2022 року, але поки що вона не вийшла за межі України. Саме тому, переважна більшість населення планети, сподіваються, що ця війна їх не зачепить, не переймаються цією трагедією і продовжують жити буденним життям. Мешканці Хіросіми і Нагасакі, теж вважали, що на їх життя не вплине друга світова війна. Вплинула. За декілька хвилин були знищені два великих міста, загинули сотні тисяч мирних людей. Мені випала можливість побувати у Нагасакі, де була підірвана найбільша на той час ядерна бомба, її потужність була 21 кілотонна. Був у музеї цієї жахливої трагедії. Але зараз місто повністю відновилось і живе своїм звичайним життям. Єдине, що нагадує про цю трагедію - великі дзвони, в які дзвонять щорічно в день трагедії.

Переважна більшість експертів, аналітиків теж вважали, що тільки божевільна людина може віддати наказ на знищення греблі Каховської ГЕС.

Така людина знайшлась. Це - путін.

Майже щоденно українські міста і села за наказом путіна обстрілюють, зокрема, крилатими ракетами X-55, або оперативно - тактичними ракетами "Іскандер", що мають можливість бути носіями зарядів тактичної ядерної зброї. Потужність цих зарядів точно ніхто не знає, оскільки тактичну ядерну зброю ніхто ніколи не контролював. Але за деякими оцінками потужність тактичної ядерної боєголовки на цих носіях може бути в багато разів більша, ніж потужність атомної бомби Хіросіми чи Нагасакі. До речі, ніхто не знає і не може знати яка бойова частина приєднана до цих ракет, що майже щодня тероризують українців. Це можна буде взнати тільки після підриву цієї боєголовки.

Нас постійно запевняють, що повністю і щохвилинно здійснюється моніторинг ядерної зброї рф, але при цьому у НАТО є план заходів у разі застосування путіним тактичної ядерної зброї в Україні.

Тобто, сам по собі факт застосування тактичної ядерної зброї, ніхто, в тому числі і НАТО, не виключає.

На що нам сподіватись? Вже майже увесь український Донбас знищений, перетворений у руїни, тепер знищена унікальна екологічна природна система на півдні та знищені сотні тисяч гектарів найкращих плодоносних земель, сільськогосподарських угідь, щоденно знищується інфраструктура наших міст і сіл, і найголовніше - гине велика кількість українців.

У разі застосування тактичної ядерної зброї Україна буде майже не придатна для проживання, оскільки величезні території можуть бути зараженими, спустошеними і не придатними для життя українців. Зараз у нас лише територія навколо Чорнобильської АЕС не придатна для проживання, а може стати так, що майже уся Україна перетвориться в зону стихійного лиха.

Чи може путін здійснити такий божевільний крок? Може.

Можливо декому важко в це повірити, але переважна більшість населення росії палко підтримає цей божевільний крок путіна. Вони ненавидять увесь світ і будуть тільки раді, якщо путін зважиться на застосування ядерної зброї і не тільки по Україні, а ще більша радість буде, якщо по США!

Що може врятувати ситуацію і зупинити путіна у застосуванні ядерної зброї?

На даний час, тільки рішення НАТО на саміті у Вільнюсі, про прийняття України повноправним членом Альянсу.. Щоб не було зайвих дискусій, цей прийом України може мати одне застереження - рішення про прийом України в члени НАТО набуде чинності в повному обсязі з моменту підписання, за виключенням статті 5 Статуту НАТО. Стаття 5 Статуту набере чинності після нашої перемоги в українсько-російській війні.

Окремим пунктом рішень Вільнюського саміту може бути зазначено, що члени НАТО мають право на двосторонніх умовах на прохання України ввести свої військові контингенти для надання Україні допомоги.

Крім того, зважаючи на те, що Україна несе основний тягар, як східний форпост НАТО, з російською агресією, необхідно прийняти колективне рішення НАТО про значно більший обсяг військової допомоги Україні. Зняти будь-які обмеження у поставках Україні новітньої зброї.

Багато хто у світі, в тому числі і лідери країн НАТО, часто порівнюють за своїм характером і масштабами повномасштабну війну путіна проти України з другою світовою війною.

Зараз вже для усіх стало зрозумілим, що це абсолютно співставні події.

Але, давайте нагадаємо країнам НАТО, яку допомогу по Ленд Лізу отримав радянський союз тільки від США.

Подивіться і порівняйте з тією допомогою, що зараз отримує Україна.

Отже, яку допомогу надали США. Для порівняння тільки деякі цифри.

Наприклад - було поставлено 427284 армійських вантажних автомобілів - Студебекерів і Доджів. Крім того, 50501 джипів "Вілліс", 595 кораблів, з яких - 28 фрегатів, 108 підводних човнів, 77 тральщиків, 3 криголами, 202 торпедних катерів, 140 протичовнових катерів. Тягачів і бронетранспортерів - 13303, більше 10000 танків, армійських мотоциклів - 35041, технічних машин для укладки залізничної колії - 8089, 1981 локомотивів залізничних, 11135 залізничних вагонів, 136000 тон вибухівки, 3820906 тон продовольства, 25410008 тон нафти, 2317694 тон сталі, 50413 тон шкіри, 15010990 пар шкіряного взуття. 4952 винищувача Аерокобра і 2410 винищувачів Кінгкобра, а всього винищувачів п’яти моделей 9681., бомбардувальників А-20 - 2771, Б-25 - 861, 423197 - польових телефонних апаратів, 69000000 квадратних метрів вовняних тканин, 3700000автомобільних шин, 8218 зенітних гармат, 5815 протитанкових гармат, 8700 артилерійських тракторів, 473000000 артилерійських снарядів.

Крім цього, сотні тисяч тон міді, цинку, свинцю, нікелю, марганцевої руди і багато усього іншого. Це лише невелика частина тієї допомоги, яка надійшла тільки від США. Розмір і характер цієї допомоги вражає.

А крім США, допомогу надавали також і багато інших країн, зокрема Велика Британія.

Хіба міг радянський союз перемогти Гітлера без цієї допомоги?

Ми безмежно вдячні перш за все - США та іншим членам НАТО та антипутінської коаліції. Без їхньої допомоги, нам було б дуже важко вистояти у цій війні. Але, зараз для усіх повинно бути абсолютно зрозуміло, що Україна не тільки захищає свою незалежність, але й Європейський континент від російської агресії .

Ми повинні чітко усвідомити, що російський імперіалізм нікуди не подівся. Яку б ця країна не мала назву, головною її особливістю була і є - жадоба війни.

Путін нічим особливим не відрізняється від більшовиків – ленінців, які в результаті заколоту скинули царя, чи від комуністів сталіністів, для яких головним змістом їхньої влади - завжди була і залишається світова гегемонія.

Давайте згадаємо, що 11 листопада 1918 року завершилась перша світова війна, а вже 13 листопада цього ж року радянський уряд в односторонньому порядку розірвав Брестський мир і віддав наказ Червоній Армії на наступ.

Головна мета цього наступу - комунізм в Європу!

Так і воюють російські більшовики вже багато десятирічь, головна мета цих їх "воєн" - світова революція.

Не може жити "руський правитель" без війни. Це генетична потреба. Руське населення привчено до того, що людина народжується для того, щоб воювати і померти за "матушку" расєю.

Путін, на початку своєї кар’єри, прикидався демократичним керівником нової росії, але потім повернувся до звичної риторики російської влади. Придушення не згодних і підготовка до чергової війни та відродження нової російської імперії, в якій путін буде вічним правителем.

Саме тому будь-які розмови про реалізацію мирного плану закінчення війни - це утопія. Путіну потрібна лише перемога. Тепер вже для усіх повинно бути зрозумілим, що путіна може зупинити тільки сила.

Такою силою у сучасному світі є лише НАТО. Скільки б країни НАТО не намагалися уникнути прямого зіткнення з путіним на полі бою такі сподівання - є марними.

Зіткнення путіна і НАТО - неминуче. Це повинні усвідомлювати і керівники країн НАТО і народи.

Зараз десятки чи сотні тисяч українців героїчно стримують агресора і не допускають розширення агресії на інші території.

Країни НАТО, їх керівники і народи повинні зрозуміти, що їх добробут повністю залежить від здатності українців перемогти всесвітнє зло - путіна.

Для цього необхідно невідкладно направити в Україну максимально можливі обсяги новітньої зброї, завдяки якій і буде переможно завершена війна. Україні потрібні крила, можливо навіть більш сучасні літаки - літаки п’ятого покоління, ніж літаки четвертого покоління, поставки яких багато місяців обговорюються. Впевнений у тому, що українські пілоти швидко опанують майстерність пілотування F-35 чи F- 22.

Нам потрібна сучасна авіація і сучасні засоби ППО і ПРО. Це значно пришвидшить нашу перемогу.

Це буде наша спільна перемога!

До саміту ще багато часу! Ще багато що може змінитись, але незмінним залишиться наше бажання бути серед країн членів Альянсу. Багато що в цьому питанні буде залежати від позиції США і особисто президента США Джо Байдена.

Джо Байден у найтяжчі дні ворожого наступу проявив себе як дійсно світовий лідер і щирий прихильник демократії та справедливості.

Будемо сподіватися, що і в цьому питанні президент Джо Байден буде таким же послідовним і справедливим та зможе переконати Альянс у необхідності прийняття України повноправним членом НАТО.

Вступ України в члени НАТО і буде найкращим доказом справедливості і, нарешті, справдиться страшний сон путіна.