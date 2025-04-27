Руководителю СВР ищут место в Минобороны: при чем здесь сказочный персонаж Колобок

Руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в ближайшее время может сменить место работы. В настоящее время для него срочно ищут должность в Министерстве обороны Украины.

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Роковым для карьеры Иващенко в СВР стал недавний скандал с "разоблачением" этим ведомством "кражи" россиянами сказки о Колобке, однако это лишь последняя капля: причины недовольства Офиса президента Украины работой Иващенко в Службе – гораздо глубже и фундаментальнее. О кадровых изменениях, которые могут произойти совсем скоро, OBOZ.UA узнал из собственных источников.

Как отмечают наши источники, сейчас в Минобороны активно подыскивают место замминистра для действующего руководителя СВР Олега Иващенко. При этом в качестве кандидата на недавно вакантную должность уволившегося после увольнения Ивана Гаврилюка первого заместителя главы оборонного ведомства Иващенко не рассматривается, утверждают наши источники.

Также пока неизвестно, на какое направление В МО могут назначить пока еще начальника СВР.

Как утверждают источники OBOZ.UA, в Офисе президента в течение определенного времени росло недовольство эффективностью работы Иващенко на занимаемой должности. У президента Владимира Зеленского отмечали снижение профессионализма службы под его руководством – в частности, при подготовке переговоров по прекращению войны.

Если бы недовольство ОПУ работой Иващенко достигло бы критического уровня, после чего он бы потерял должность, пока сказать сложно. Однако кадровые изменения неожиданно ускорил сказочный персонаж Колобок. А точнее – скандал вокруг СВР, связанный с этой народной сказкой, переполнивший "чашу терпения" высшего политического руководства государства.

Дело в том, что 26 апреля в сети разлетелось сообщение о неожиданном сообщении на официальной странице СВР в сети Facebook. Там структура, важность эффективной работы которой во время полномасштабной войны сложно переоценить, внезапно вступила в виртуальное сражение с Россией за "авторство" народной сказки о Колобке.

"Подростки, живущие в Марокко, на одном из местных фестивалей презентовали пластилиновый мультфильм "Колобок" по мотивам всем известной сказки. Как и принято у россиян, они называют сказку своей, а не украденной. Фестиваль организовали ассоциация русскоязычных женщин в Марокко и русский дом в Рабате (русский дом это неофициальное название зарубежных представительств российского государственного агентства "РосСотрудничество"). Однако ни ассоциация, ни "дом" до сих пор не знают, что "Колобок" – это украинская сказка", – отмечалось в упомянутом сообщении.

Среди аргументов в пользу "украинского происхождения" Колобка в сообщении, которому приписывается авторство СВР, указано, что в русском языке нет слова "коло".

Служба внешней разведки Украины на четвертом году войны смогла "отвоевать" украинскую сказку "Колобок" у россиян, отметив важность восстановления правды и сохранение идеологической оригинальности.

"На русском он должен быть "круглобоком" или "круглохребтом", ведь слова "коло" в русском языке нет!", – отметили в разведке.

Завершается "разоблачительное сообщение" утверждением о важности популяризации и сохранения украинской идентичности.

"Россия целенаправленно пытается стереть культурное происхождение произведения и закрепить его в российском фольклорном каноне, особенно – за пределами своей страны. Однако сегодня важно не только восстанавливать правду, но и популяризировать аутентичные украинские версии сказок, сохраняя языковую, сюжетную и идеологическую оригинальность". Это - дело культурного достоинства и национальной памяти!", - говорится в сообщении.

В сети соответствующее сообщение сначала распространялось со ссылкой на первоисточник – страницу СВР в Facebook. Однако через некоторое время это сообщение было удалено, так что от него остались лишь скриншоты, которые предусмотрительно делали ошеломленные размахом деятельности СВР украинцы.

В ОПУ же, очевидно, тоже остались под впечатлением от битвы СВР за Колобка, потому и решили, что Иващенко пора проявить свои таланты на другой должности.

Напомним, Олег Иващенко был назначен главой Службы внешней разведки Украины указом президента Зеленского 26 марта прошлого года. Через два дня глава государства представил нового руководителя личному составу СВР. А с 29 марта Ивашенко входит в Ставку Верховного Главнокомандующего ВСУ и Совет национальной безопасности и обороны.

До назначения руководителем СВР Иващенко успел поработать первым заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по разведке, одновременно с 2021 исполнял обязанности помощника Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, Национальную академию обороны Украины, Университет экономики и права, Киево-Могилянскую бизнес-школу. Получил ученую степень кандидата военных наук, с 2021 года получил воинское звание генерал-лейтенант, удостоен государственных наград – Ордена Даниила Галицкого и Ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее в этом месяце в СВР заявили, что Россия хочет продать юани и золото на сотни миллионов, чтобы закрыть нефтяную "дыру" в бюджете. Речь идет о сумме, эквивалентной 424,9 млн долларов.

Причиной, по которой Россия вынуждена рассматривать такой вариант, стало падение цены российской нефти марки "Urals" до 50 долларов за баррель, что на 20 долларов меньше минимальной стоимости, заложенной в российском бюджете на 2025 год.

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