Россия планировала воздушный террор не только против Польши, но и против авиалиний во всем мире, – Туск

Страна-агрессор Россия готовилась к осуществлению терактов и диверсий по всему миру. В частности, россияне планировали террористические атаки против Польши и международных авиалиний.

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Также РФ пытается осуществлять акты саботажа. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По его словам, накануне во время встречи лидеров государств по безопасности в Балтийском регионе, которая состоялась в Финляндии, речь шла, в частности, о российских актах саботажа.

Глава польского правительства отметил, что такое поведение России требует соответствующих совместных действий. При этом Туск добавил, что Польша играет ключевую роль в противодействии актам саботажа и диверсиям.

"Акты саботажа – это версия войны, которую Россия провозгласила не только Украине, но и всему цивилизованному миру. Это требует совместных усилий, и Польша играет ключевую роль касательно саботажа и диверсий, который имеют место не только на польской территории. Россия планировала воздушный террор не только против Польши, но и против авиалиний во всем мире", – заявил Туск.

Напомним, страны НАТО приступают к запуску миссии "Балтийский страж", в ходе которой будут задействованы фрегаты и боевая авиация. Силы Альянса в рамках миссии будут осуществлять патрулирование в важнейших районах Балтийского моря.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года российский военный корабль обстрелял вертолет воздушных сил Германии в акватории Балтийского моря. Россияне атаковали немецкий вертолет сигнальными ракетами.

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