Если по достойной реакции на ХАМСТВО Трампа-Венса, будет быстрая и достойная реакция в Украине на:

Видео дня

НЕВИГЛАШЕНИЕ чиновников,

КОРУПЦИЯ должностных лиц,

бюджетное МАРОДЕРСТВО чиновничества, тогда у нас появится реальный ШАНС.

Если все закончится ТОЛЬКО традиционным флешмобом "Мы поддерживаем президента", тогда мы обречены на ПОРАЖЕНИЕ.