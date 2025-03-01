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Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик

Блог | Реакция на хамство Трампа-Венса: если все закончится традиционно, мы обречены на поражение

Переговоры в Белом доме возмутили американских политиков

Если по достойной реакции на ХАМСТВО Трампа-Венса, будет быстрая и достойная реакция в Украине на:

Видео дня

НЕВИГЛАШЕНИЕ чиновников,

КОРУПЦИЯ должностных лиц,

бюджетное МАРОДЕРСТВО чиновничества, тогда у нас появится реальный ШАНС.

Если все закончится ТОЛЬКО традиционным флешмобом "Мы поддерживаем президента", тогда мы обречены на ПОРАЖЕНИЕ.

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