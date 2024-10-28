Ракеты из Ирана и КНДР, которые есть у РФ, нужно уничтожать на территории врага, – Порошенко

Западные партнеры Украины должны упразднить ограничения на использование дальнобойных ракет по территории государства-агрессора. После информации о поставках в Россию северокорейского и иранского оружия Украина имеет полное право уничтожать вражеские базы, арсеналы и другие военные объекты на российской территории.

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Об этом в эфире польского телеканала TVP World заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Мы все еще ждем очень важного, жизненно важного решения от Соединенных Штатов и от Германии о предоставлении разрешения нашим войскам использовать ракеты большой дальности по законным целям на территории России. И Taurus, это немецкие очень современные, очень эффективные ракеты. Я не могу понять, почему украинские военные, защищающие гражданские объекты на территории Украины, не могут уничтожить законные цели на территории России", – говорит Порошенко.

"Например, сейчас у нас есть данные о северокорейских артиллерийских снарядах, северокорейских и иранских ракетах, и мы не имеем возможности уничтожить их сразу, когда получаем эту информацию", – отмечает пятый президент.

"Это наша совместная война, и победа Украины однозначно в интересах Свободного мира. Я думаю, что Россия не случайно использует северокорейские артиллерийские снаряды, северокорейских солдат, ударные иранские беспилотники. В этой ситуации мы хотим рассчитывать на наших партнеров", – говорит Петр Порошенко.

"Другое дело, которое для нас жизненно важно, – это приглашение в НАТО. Без приглашения Украины в НАТО не будет стабильной ситуации безопасности на континенте. Без членства Украины в НАТО победы не будет", – считает Порошенко.

"Однако вместе с этим приглашением у нас не должно быть компромисса по суверенитету и независимости Украины. Однозначно никакого компромисса по территориальной целостности Украины. Никаких компромиссов о способности армии защитить украинскую территорию и безопасность в Европе. Никакого компромисса по санкциям. Мы должны сократить возможность Путина финансировать войну. И никакого компромисса по любому шантажу Путина, чтобы не разрешить закрыть двери НАТО перед Украиной", – отмечает Порошенко.