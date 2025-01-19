'Пятую колонну' Кремля нужно наказать: 'Европейская Солидарность' призвала лишить мандатов депутатов запрещенных партий

Президент Владимир Зеленский наконец-то выполнил украинское законодательство касательно лишения наград государственных изменников и "пятой колонны" Кремля, считают в партии "Европейская Солидарность".

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На сайте политсилы напомнили: законопроекты о лишении наград были зарегистрированы народными депутатами демократических фракций, в том числе и от "ЕС", сразу после полномасштабного вторжения. Но три года ждали вынесения в зал, принятия и подписания.

"Европейская Солидарность" настаивает на том, что следует остановить неформальную коалицию "Слуги народа" и ОПЗЖ, которая сейчас фактически существует в Верховной Раде. Депутаты, избранные от ОПЗЖ, должны быть лишены не только наград, но и мандатов и права заседать в ВР!

Для этого нужно проголосовать давно зарегистрированное "Евросолидарностью" постановление и законопроект о лишении мандатов представителей запрещенных партий. Эти законопроекты уже два года ждут рассмотрения, но их блокирует Банковая. Мы требуем вынести их на рассмотрение сессионного зала в феврале, в первый пленарный день новой сессии.

Депутаты от запретных партий должны понести настоящую, а не декоративную ответственность за свои антиукраинские действия и призывы. Их нужно лишить депутатских мандатов, а не только наград.

Удивительно, что в перечне подсанкционных лиц не оказалось фамилии А. Портнова, адвоката Януковича, который до сих пор руководит украинскими судами. Несмотря на то, что петиция за санкции против Портнова набрала необходимое количество голосов и он находится под санкциями стран-партнеров, ОП так и не решился синхронизировать эти санкции. И это только подтверждает тесные связи Банковой с Портновым и зависимость судебной системы от "портновщины".

"ЕС" присоединяется к требованиям активистов и неправительственных организаций относительно необходимости синхронизировать санкции с нашими американскими и европейскими партнерами против предателей, имеющих российское гражданство, в частности Портнова, Кузьмина и других. Вызывает удивление отсутствие их фамилий в решении СНБО, к тому же власти предварительно разрешили им скрыться.

Украина давно должна синхронизировать санкционный режим с европейскими и американскими партнерами и ввести санкции против всех преступников и предателей, имеющих российские паспорта.

Что касается предателей с украинским гражданством, то важно действовать в украинском правовом поле, опираясь на судебные решения. "ЕС" выступает за жесткую политическую и юридическую ответственность коллаборантов и предателей. При этом важно, чтобы украинские власти действовали в рамках правового поля, и СНБО не подменял собой прокуратуру и суды, всю правоохранительную систему страны.

Хорошо, что власти наконец-то заметили антиукраинскую деятельность беглеца Волошина и ввели против него санкции. Но до сих пор возбуждены уголовные дела по лживым пасквилям Волошина против воина, героя, нашего однопартийца А. Погребиского. Мы требуем извиниться перед Александром за политически мотивированные дела и закрыть их.

Все причастные к продвижению кремлевской повестки и подрыву основ национальной безопасности должны понести ответственность. И это не о потере орденов и медалей, а о жесткой юридической и политической ответственности перед Украиной в рамках украинского правового поля.