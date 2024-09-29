Путина нужно как можно быстрее остановить: Порошенко обсудил с министром обороны Швеции усиление ВСУ

Находящийся с визитом в Швеции Петр Порошенко встретился с министром обороны Полом Йонсоном. Они обсудили укрепление военных возможностей украинской армии.

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Об этом Порошенко рассказал в соцсетях.

"Обсудили пути укрепления военных способностей Вооруженных Сил Украины как через предоставление вооружений западными партнерами, так и налаживание военно-технического сотрудничества для производства на территории нашего государства", - сообщил Порошенко.

Пятый Президент высоко оценил полную поддержку Швецией возможности неограниченного применения шведского оружия против российского агрессора для целей эффективной обороны, а также членства Украины в ЕС и НАТО как неотделимые элементы справедливого завершения войны.

"Обе наши страны разделяют мнение, что пути должны быть как можно быстрее остановлены в Украине, иначе пламя войны накроет всю Европу", – резюмирует Петр Порошенко.