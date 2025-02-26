Путин запустил новую информоперацию против Украины: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями о выборах и предложением Кремля для США

Российский диктатор Владимир Путин вдруг сменил риторику по поводу легитимности президента Украины Владимира Зеленского, вместо этого заговорив о его "токсичности". Такими заявлениями он пытается вбить клин между главнокомандующим и армией, а также народом нашего государства: это ознаменовало начало новой информации Кремля.

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Кроме того, Путин пытается "искусить" президента США Дональда Трампа российскими недрами, чтобы избежать необходимости идти на реальные уступки при обсуждении условий завершения полномасштабной российской агрессии против Украины. Анализ последних заявлений Путина и их подоплеки сделали в Институте изучения войны

Аналитики утверждают, что Кремль приступил к новой информационной операции, направленной на дестабилизацию украинского общества и армии Украины изнутри. Об этом свидетельствуют последние заявления российского диктатора, впервые за долгое время признавшего Зеленского легитимным президентом, с которым Путин в конце концов будет вести переговоры.

Во время общения с кремлевским пропагандистом Павлом Зарубиным 24 февраля Путин впервые признал, что "выборы в Украине не проводятся вследствие военного положения".

Однако вместо рассказов о "нелегитимности" Зеленского Путин взялся продвигать другой нарратив: мол, действующий президент Украины "токсичен" для украинского общества и украинских военных и что Зеленский проиграет предстоящие президентские выборы любому политику или военному, которые выдвинут свои кандидатуры.

"Заявления Путина, вероятно, рассчитаны на украинскую и российскую аудиторию. Утверждение Путина о том, что Зеленский непопулярен и вреден для Украины, является попыткой вбить клин между законной властью Украины и украинскими военными и населением", – объяснили причины изменения риторики диктатора аналитики.

Предыдущие неоднократные заявления Путина о "нелегитимности" Зеленского после того, как весной 2024 года в Украине из-за военного положения не состоялись президентские выборы, тоже были не случайны. Так Кремль оправдывал свое нежелание вести переговоры с Украиной, которую представляет якобы нелегитимный президент.

Теперь же, после заявлений президента США о том, что Путину и Зеленскому в конце концов придется сесть за стол переговоров, российский диктатор был вынужден изменить риторику, чтобы объяснить российскому населению, почему он ведет переговоры с "нелегитимным" президентом Украины.

"Путин и другие официальные лица Кремля, вероятно, попытаются использовать любые украинские военные неудачи или разные мнения среди украинских официальных лиц, чтобы усилить эту информационную операцию и посеять раздор в Украине", – предупредили в ИSW.

При этом российский диктатор не отказался от мечты установить в Украине прокремлевскую власть. Правда, требования по "смене режима" в Киеве, звучавшие в его исполнении с лета 2021 года, российский диктатор "переупаковал" в новые формулировки.

Так, в упомянутом интервью придворному пропагандисту Путин заявил, что Россия "не имеет ничего против" сохранения украинской государственности, но хочет, чтобы Украина "превратилась в дружественное соседнее государство" и чтобы украинская территория "не использовалась как плацдарм для нападения на Россию" в будущем.

"Призывы Путина "превратить" Украину в "дружественное" государство демонстрируют, что Путин все еще призывает к устранению демократически избранного правительства в Украине и установлению прокремлевского правительства. Ранее Кремль использовал слабо завуалированные призывы к "денацификации", чтобы требовать смены режима в Украине, и Путин, похоже, использует новые формулировки, чтобы предъявить эти же требования", – отметили в ИSW.

В то же время, аналитики обратили внимание на предложение Путина в США по совместной добыче российских редкоземельных металлов. При этом он подчеркнул, что у России, мол, есть "на порядок" больше редкоземельных металлов, чем имеет Украина, и что РФ может сотрудничать как с правительством США, так и с американскими компаниями в капитальных инвестиционных проектах.

Штатам российский диктатор предлагает, в частности, украинские ископаемые на оккупированных Россией территориях.

"В своих попытках призвать Соединенные Штаты инвестировать в российские редкоземельные минералы Путин включил запасы полезных ископаемых как в России, так и в оккупированной части Украины. Также Путин предложил заключить соглашения с США о поставках российского алюминия. 24 февраля Путин провел встречу с высокопоставленными чиновниками. определил это как приоритетную задачу", – констатировали в ISW.

При этом в Кремле отмечают: обещанное американо-российское сотрудничество в добыче редкоземельных металлов возможно исключительно после "нормализации двусторонних отношений и достижения мирного урегулирования в Украине", в частности, об этом 25 февраля заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Так что эта экономическая "морковка" имеет целью побудить новую администрацию президента США и самого Трампа пойти на уступки России во время переговоров по завершению российско-украинской войны и обеспечить как можно более выгодные для агрессора условия будущего мирного соглашения.

"ISW оценило, что российские официальные лица использовали недавние американо-российские переговоры в Саудовской Аравии, чтобы начать попытку подтолкнуть Соединенные Штаты принять экономические выгоды, не связанные с войной в Украине, в обмен на уступки Украины и Запада, связанные с войной. ISW продолжает оценивать, что принятие американской стороной этих предложенных Россией экономических мер — без требования каких-либо уступок России по отношению к Украине — лишит США рычагов влияния, которые понадобятся Соединенным Штатам для заявленной Трампом цели достижения крепкого и крепкого мира, который принесет пользу Соединенным Штатам и Украине", – отметили в пресс-службе.

Также в интервью Зарубину Путин заявил, что "не видит ничего плохого" в требованиях Европы о "праве голоса на переговорах" о завершении российско-украинской войны. При этом диктатор тут же добавил, что "наверное здесь никто ничего не может требовать, особенно от России", но они могут "попробовать выдвинуть требования кому-то другому". Так, полагают в ISW, он сигнализировал о нежелании России идти на компромиссы в предстоящих переговорах.

Также Путин заявил, что Москва уважает позицию "друзей" России с БРИКС и что "другие страны имеют право и могут участвовать" в обсуждении вопросов войны и усилий по достижению мира, особенно выделив КНР и Бразилию, продвигавших выгодный для РФ "мирный план".

"Путин особо подчеркнул свой недавний разговор с президентом Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином и поздравил усилия КНР по обсуждению мира в Украине. КНР и Бразилия — два члена БРИКС — выдвинули мирные предложения по войне в Украине, которые в значительной степени способствовали России, и, похоже, Путин выставляет эти страны как возможных участников предстоящих переговоров", – отметили в ІSW.

Напомним, ранее в ISW объяснили эффект от украинских ударов по тылу оккупантов и оценили ситуацию на фронте.

Также аналитики Института изучения войны рассказали, что российские войска замедлили наступление на Покровском направлении, потому что имеют новую цель на весну 2025 года.

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