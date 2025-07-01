"Путин – военный преступник": в Конгрессе США зарегистрировали резолюцию о возвращении в Украину похищенных детей

В Палате представителей США подали двухпартийную резолюцию, осуждающую похищение и принудительное перемещение украинских детей российской стороной. Конгрессмены также призвали к их немедленному возвращению в Украину.

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Текст резолюции обнародован на официальном сайте Комитета по вопросам иностранных дел Палаты представителей США. Документ инициировали конгрессмены Грегори Микс (демократ) и Майкл Маккол (республиканец). Они обратились к мировому сообществу с призывом не молчать о преступлениях, которые совершает Россия против украинских детей.

"Путин – военный преступник, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей с их родины. Эти зверства не являются единичными случаями, они являются прямым следствием войны, по выбору Путина", – заявил конгрессмен от Демократической партии Микс.

Он подчеркнул, что США должны взять на себя ответственность и публично осудить эти действия, требуя немедленного возвращения каждого незаконно вывезенного ребенка.

Другой конгрессмен-республиканец Майкл Маккол добавил, что с начала полномасштабного вторжения Россия похитила по меньшей мере 19,5 тысячи украинских детей. В то же время, по некоторым оценкам, эта цифра может достигать 200 тысяч.

"Этих детей лишили национальной идентичности, усыновили в российские семьи или научили их служить солдатами Кремля. Как отец, я не могу представить себе боли, которую пережили их семьи. Массовое похищение детей Россией – это не что иное как зло. Соединенные Штаты должны продемонстрировать моральное лидерство, требуя возвращения каждого ребенка к его семье в Украине, прежде чем будет достигнут настоящий мир", – сказал законодатель.

Как сообщал OBOZ.UA, страны-агрессоры Россия и Беларусь продолжают похищать украинских детей на временно-оккупированных территориях. Поэтому на базе Главного управления разведки был создан сайт с именами всех, кто причастен к этим преступлениям.

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