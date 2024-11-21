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Блог | Путин предлагает Украине вместо НАТО русский язык, а Трамп — ядерное оружие
Оба эти предложения стали известны от британцев — соответственно от Reuters и Daily Express.
Лично мне насчёт бомбы нравится больше: когда она у нас снова будет, в мордоре поймут даже украинский. К тому же в сравнении с другими вариантами помощи — недорого и убедительно.
Не уверен, правда, что сам Трамп об этом знает, но очень на него похоже.
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