Американское агентство Bloomberg, ссылаясь на секретные источники, сообщило о возможности согласия рф относительно членства Украины в НАТО. Якобы через посредника россия отправила соответствующий сигнал высокопоставленным лицам США ещё в декабре.

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После этого сообщения в Вашингтоне ответили, что ничего о таком не знают, а в москве это вообще официально опровергли.

Опровержения, полагаю, означают, что:

переговоры об этом не ведутся, хотя сигнал, судя по всему, и был;

если же все действительно достигнут по этому поводу взаимопонимания, оно будет реализовываться не через признание в каком-то документе возможности вступления Украины в НАТО, а через отсутствие упоминания этого вопроса в любых возможных соглашениях, то есть через согласие молчаливое.

Россию интересуют лишь территории, и цепляться она станет только за них — согласно расположению войск на момент переговоров, к которым нас с каждым днём всё больше будут подталкивать враги и друзья. Нейтралитет Украины — это для путина бла-бла-бла, территории — всё. Он знает, что мощь НАТО — такой же блеф, как и его, пуйла, ядерные угрозы. Запад делает вид, что НАТО на что-то способно, мордор — что верит и боится. Взаимная игра.

Всё зависит лишь от того, где именно окажется на момент Ч линия фронта. Будущая граница мордорокитая с НАТО.