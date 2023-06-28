Случайно ли пригожин отправлен именно туда, в ту самую страну, где должно быть размещено российское ядерное оружие? Известна фраза: "Совпадение? Не думаю".

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Никакой конспирологии. Просто анализирую. Пока американцы уверяют, что ядерного оружия в Беларуси ещё нет. Но если оно там таки окажется и как раз тогда, когда там одновременно будет находиться отправленный туда погостить пригожин, причём с остатками "вагнера", то у путина появится возможность сразу двух оправданий, если ядерное оружие оттуда на кого-то полетит:

Это не я, это белорусы — вопреки запрету! Меня кинули!!!; Это пригожин со своим "вагнером" отобрал у белорусов бомбу и применил.

Всем, безусловно, понятно, что напуганный тихановско-калиновскими угрозами Лукашенко осмелится сейчас делать лишь то, что скажет ему пуйло, на котором он держится, а пригожин и вовсе уже лишён реальной дееспособности. Однако же те, кто будет искать повод не реагировать, с удовольствием поверят (им лучше какой угодно путин, чем страшная неизвестность), хотя и выразят, конечно, очень глубокую озабоченность и такое же крупное сожаление. Возможно, даже применят санкции к сотне родственников пригожина, лукашенко, соловьёва, скабеевой и симоньян. Венгрия выступит против, но её недорого уговорят. Главный китаец скажет, что позиция КНР по данному вопросу является чёткой и последовательной, Индия, Бразилия и ЮАР согласятся с Китаем, а Израиль поставит жертвам новейшие средства оповещения на случай повтора. Совет Безопасности ООН (то есть, видимо, безопасности самой организации) срочно соберётся, и все поговорят…

Словом, если описанный ядерный аутсорсинг таки произойдёт, многие сочтут оптимальным практически не реагировать. Я даже не заостряюсь на том, какая страна при этом может стать жертвой (вовсе не обязательно Украина!) и является ли она членом НАТО.

В то же время Цивилизация осознаёт и то, что лучше до такого всё же не доводить. Но тогда ответ должен быть уже на сам факт размещения — не дожидаясь использования. Как при Карибском кризисе. Типа, если так, то мы размещаем наши ядерные арсеналы в максимальном приближении к мордору. С соответствующими симметричными рисками — вдруг финны, балтийцы или поляки решат, что уже пора. Или, например, в случае чего дадут самостоятельный ядерный ответ без отмашки. То есть — чем ПОТОМ удар за удар, дешевле СРАЗУ риск за риск.

Здесь, конечно, решать Главной стране мира. Пассивно наблюдать или активно размещать.

Там, к слову, кое-что начинает меняться после бунта, когда едва не взяли москву за сутки. Спикер Палаты представителей намекнул Си, что не в китайских интересах поддерживать такого слабого путина. И это — Кевин Маккарти, который не только республиканец, а ещё и связан обязательствами перед трампистами! Похоже, даже Трампу ТАКОГО путина поддерживать не с руки: стыдно. Так что есть хорошие шансы на осмеление Америки. Чем вилять ПОСЛЕ, лучше предотвратить ДО.